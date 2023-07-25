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Жатва во время войны: сколько уже собрали нового урожая и кто лидирует

25 июля 2023 15:38
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Жатва во время войны: сколько уже собрали нового урожая и кто лидирует
Сбор урожая зерновых. Фото: pixabay.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Несмотря на ракетные обстрелы и террористические атаки России, в Украине продолжается жатва. Пока украинские аграрии уже намолотили почти 5,9 млн тонн нового урожая.

Об этом сообщают в Комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

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Как отмечается в сообщении, по состоянию на сегодняшний день намолочено 5 млн 882 тыс. тонн зерна нового урожая.

Аграрии всех областей Украины провели сбор ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 1495 тыс. га при урожайности 39,4 ц/га.

В комитете также проинформировали об объемах собранного урожая разных зерновых культур. В частности:

  • ячменя обмолочено 577,2 тыс. га, (урожайность – 39,0 ц/га), намолочено 2253,3 тыс. тонн;
  • гороха обмолочено 85 тыс. га (урожайность – 24,6 ц/га), намолочено 208,9 тыс. тонн;
  • пшеницы обмолочено 831 тыс. га (урожайность – 41,2 ц/га), намолочено 3420,2 тыс. тонн.

Какие регионы лидируют

Лидируют в уборке зерновых сельхозтоваропроизводители Николаевщины — 344,8 тыс. га, а наибольший намолот в Одесской области — 1297 тыс. тонн.

Сельхозтоваропроизводители всех областей проводят сбор озимого рапса, который обмолочено на площади 563,5 тыс. га, намолочено 1390,1 тыс. тонн семян при урожайности 24,7 ц/га, а аграрии Тернопольщины и Винницкой области завершили уборку гороха.

Напомним, как сообщалось ранее, на землях Одесщины ожидается достижение хороших результатов в жатве в этом году. Уже было намолочено более 800 тысяч тонн зерна с начала жатвы. Это составляет 25% от планируемого объема.

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