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Жнива під час війни: скільки уже зібрали нового врожаю та хто лідирує

25 липня 2023 15:38
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Жнива під час війни: скільки уже зібрали нового врожаю та хто лідирує
Збір урожаю зернових. Фото: pixabay.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Попри ракетні обстріли та терористичні атаки Росії, в Україні тривають жнива. Наразі українські аграрії вже намолотили майже 5,9 млн тонн нового врожаю. 

Про це повідомляють у Комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

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Скільки зібрали нового урожаю

Як зазначається у повідомленні, станом на сьогодні намолочено 5 млн 882 тис. тонн зерна нового врожаю. 

Аграрії всіх областей України провели збір ранніх зернових та зернобобових культур на площі 1495 тис. га при врожайності 39,4 ц/га. 

У комітеті також поінформували про обсяги зібраного урожаю різних зернових культур. Зокрема: 

  • ячменю обмолочено 577,2 тис. га, (врожайність - 39,0 ц/га), намолочено 2253,3 тис. тонн;
  • гороху обмолочено 85 тис. га (врожайність - 24,6 ц/га), намолочено 208,9 тис. тонн;
  • пшениці обмолочено 831 тис. га (врожайність - 41,2 ц/га), намолочено 3420,2 тис. тонн.

Які регіони лідирують 

Лідирують у збиранні зернових сільгосптоваровиробники Миколаївщини — 344,8 тис. га, а найбільший намолот на Одещині — 1297 тис. тонн.

Сільгосптоваровиробники всіх областей проводять збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 563,5 тис. га, намолочено 1390,1 тис. тонн насіння при урожайності 24,7 ц/га, а аграрії Тернопільщини та Вінниччини завершили збирання гороху.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, на землях Одещини очікується досягнення гарних результатів у жнивах цього року.  Вже було намолочено понад 800 тисяч тонн зерна з початку жнив. Це становить 25% від запланованого обсягу. 

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