Появился новый закон об отпусках и зарплатах военнослужащих: что изменилось

Украинские защитники шагают на плацу. Фото: "Вечерний Киев"

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения". Согласно ему военные будут получать дополнительное денежное вознаграждение, также закон определяет срок отпусков в зависимости от обстоятельств.

Об этом сообщает ЛИГА ЗАКОН.

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Денежные выплаты для военнослужащих

В Законе №2011 указано, что во время действия военного положения, военнослужащие получают дополнительное вознаграждение при условии, в размерах и порядке, установленных Кабинетом Министров Украины. Это дополнительное вознаграждение известно как "боевое" и имеет размер 30, 50, 100 тысяч за участие в боевых действиях.

В период действия военного положения военнослужащим, которые:

находятся на стационарном лечении, в отпуске для лечения после ранения, находятся в плену, интернированы в нейтральные государства или являются заложниками, согласно установленным условиям и порядку, определенным КМУ, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн;

погибли (умерли) в результате полученного ранения при защите Родины, начисляется дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн за месяц, в котором военнослужащий погиб (умер);

получили ранения при защите Родины, признанные ВЛК ограниченно пригодными к военной службе или непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев и зачислены в распоряжение соответствующих командиров, в течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение (без учета времени пребывания в отпуске и на лечении) выплачивается денежное довольствие (без учета дополнительного вознаграждения) по последней занимаемой должности в полном объеме. После этого периода они получают ежемесячный оклад за воинским званием, надбавку за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 грн;

находятся на срочной военной службе ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение на сумму 6 000 грн. Курсантам — 2 350 грн;

занимают должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 15 000 до 30 000 грн.

Отпуска для военнослужащих

Во время военного положения военнослужащим предоставляется часть ежегодного основного отпуска продолжительностью до 30 календарных дней (ранее — до 10 дней), а также отпуск по семейным обстоятельствам и других уважительных причин продолжительностью до 10 календарных дней, сохраняя денежное обеспечение.

Ежегодный основной отпуск предоставляется частями в течение календарного года, не более 15 календарных дней при условии, что одновременно отсутствуют не более 30% военнослужащих соответствующей категории в подразделении.

Курсантам высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, имеющих военные структуры, предоставляется каникулярный отпуск: зимний — продолжительностью до 10 календарных дней и летний — продолжительностью до 20 календарных дней.

Военнослужащим строковой военной службы в течение года предоставляется общий отпуск продолжительностью 30 календарных дней (если отсутствие не превышает 30% от общей численности военнослужащих соответствующего подразделения).

Допуск к участию в боевых действиях

Запрещено участвовать в боевых действиях военнослужащим, призванным на военную службу во время мобилизации, не прошедших базовую общевойсковую подготовку или не имеющих боевого опыта.

"Граждане Украины, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, которые ранее не проходили военную службу в Вооруженных Силах Украины, других военных формированиях, проходят курс базовой общевойсковой подготовки продолжительностью не менее одного месяца", — отметили в издании.

Отсрочка от призыва и права строковиков

В Законе о мобилизации определена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации для лиц, имеющих жену (супругу) или одного из родителей супруги (супруга) с инвалидностью I или II группы, если такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, в соответствии с законом их содержать.

Закон о военной службе дополнен нормой, согласно которой военнослужащие срочной военной службы, чьи сроки истекли во время действия военного положения и чья военная служба была продлена сверх установленных сроков, а также те, кто выслужил не менее шести месяцев во время действия военного положения, их желания могут быть переведены на военную службу по призыву во время мобилизации.

Напомним, что тысячи украинских военных на фронте борются за нашу свободу и независимость ценой своего физического и психического здоровья. Часто после лечения сложных ранений, контузий и травм военнослужащие нуждаются в периоде восстановления здоровья, чтобы снова встать на защиту родины.