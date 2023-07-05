З'явився новий закон про відпустки та зарплати військовослужбовців: що змінилося

Українські захисники крокують на плацу. Фото: "Вечірній Київ"

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану". Згідно з ним військові отримуватимуть додаткову грошову винагороду, також закон визначає термін відпусток залежно від обставин.

Про це повідомляє ЛІГА ЗАКОН.

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Грошові виплати для військовослужбовців

У Законі №2011 зазначено, що під час дії воєнного стану, військовослужбовці отримують додаткову винагороду за умов, у розмірах і в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України. Ця додаткова винагорода відома як "бойова" та має розмір 30, 50, 100 тисяч за участь у бойових діях.

У період дії воєнного стану військовослужбовцям, які:

перебувають на стаціонарному лікуванні, у відпустці для лікування після поранення, перебувають у полоні, інтерновані в нейтральні держави або є заручниками, згідно з установленими умовами та порядком, визначеними КМУ, щомісячно виплачується додаткова винагорода у розмірі 100 000 грн;

загинули (померли) внаслідок отриманого поранення під час захисту Батьківщини, нараховується додаткова винагорода у розмірі 100 000 грн за місяць, у якому військовослужбовець загинув (помер);

отримали поранення під час захисту Батьківщини, визнані ВЛК обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою у повному обсязі. Після цього періоду, вони отримують щомісячний оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років та додаткову винагороду в розмірі 20 100 грн;

перебувають на строковій військовій службі щомісячно виплачується додаткова винагорода у розмірі 6 000 грн. Курсантам — 2 350 грн;

обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), щомісячно виплачується додаткова винагорода від 15 000 до 30 000 грн.

Відпустки для військовослужбовців

Під час воєнного стану військовослужбовцям надається частина щорічної основної відпустки тривалістю до 30 календарних днів (раніше — до 10 днів), а також відпустка за сімейними обставинами та інших поважних причин тривалістю до 10 календарних днів, зберігаючи грошове забезпечення.

Щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року, не більше 15 календарних днів, за умови, що одночасно відсутні не більше 30% військовослужбовців відповідної категорії в підрозділі.

Курсантам вищих військових навчальних закладів, а також закладів вищої освіти, що мають військові структури, надається канікулярна відпустка: зимова тривалістю до 10 календарних днів та літня тривалістю до 20 календарних днів.

Військовослужбовцям строкової військової служби протягом року надається загальна відпустка тривалістю 30 календарних днів (якщо відсутність не перевищує 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу).

Допуск до участі в бойових діях

Заборонено брати участь у бойових діях військовослужбовцям, призваним на військову службу під час мобілізації, які не пройшли базову загальновійськову підготовку або не мають бойового досвіду.

"Громадяни України, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які раніше не проходили військову службу в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, проходять курс базової загальновійськової підготовки тривалістю не менше ніж один місяць", — зазначили в виданні.

Відстрочка від призову та права строковиків

У Законі про мобілізацію визначено відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для осіб, які мають дружину (чоловіка) або одного з батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи, якщо такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.

Закон про військову службу доповнено нормою, згідно з якою військовослужбовці строкової військової служби, чиї терміни закінчилися під час дії воєнного стану і чия військова служба була продовжена понад встановлені строки, а також ті, хто вислужив не менше шести місяців під час дії воєнного стану, за їх бажанням можуть бути переведені на військову службу за призовом під час мобілізації.

Нагадаємо, що тисячі українських військових на фронті виборюють нашу свободу та незалежність ціною свого фізичного та психічного здоров'я. Часто після лікування складних поранень, контузій та травм військовослужбовці потребують періоду відновлення здоров’я, щоб мати змогу знову встати на захист батьківщини.