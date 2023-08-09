Как в Украине готовятся к новым блекаутам и обстрелам энергетических объектов зимой 2023-2024

Блэкауты в Украине прошлой зимой. Фото: Yuriy Dyachyshyn/AFP via Getty Images

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина уже пережила одну тяжелейшую зиму, во время которой Россия пыталась полностью парализовать отечественную энергетическую систему и устроить в стране сплошной блэкаут. И похоже, что население Украины может вновь столкнуться с обстрелами энергетических объектов, отключениями света, отопления и связи. При этом, по словам чиновников, страна уже активно готовится к еще одной суровой зиме.

Новини.LIVE рассказывают, как в Украине готовятся к новым блэкаутам.

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Насколько все серьезно

Прошлой зимой украинцам пришлось несладко. Из-за регулярных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры в украинских городах периодически происходили отключения электроэнергии. При этом света могло не быть часами, а то и сутками, из-за чего исчезало отопление и связь.

Так, недавно в The Times ссылаясь на слова анонимного полковника Вооруженных сил Украины, написали, что в декабре 2022 года Киев находился на грани полной эвакуации населения. Городские власти могли отдать приказ об эвакуации жителей столицы за пределы города.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью македонскому изданию Civilmedia сказал, что уже сейчас РФ проводит разведку в поисках приоритетных объектов энергетической системы Украины.

"Очевидно, что Россия осенью и зимой снова попытается разрушить нашу энергосистему, чтобы лишить украинцев света и тепла, деморализовать наше общество и вызвать новую волну вынужденной эмиграции. Мы знаем об этих планах врага и уже летом готовимся к зиме", — сказал Скибицкий.

Как в Украине готовятся к зиме

До наступления отопительного сезона в Украине осталось около 10 недель. Как отметили в Укрэнерго, в течение этого периода необходимо завершить подготовку к зиме, что приводит к увеличению объема ремонтных работ на электростанциях.

Там добавили, что первые недели августа станут самым трудным периодом для энергетической системы страны в ближайший период. Относительно возможных отключений электроэнергии для потребителей они пока не предусматриваются. Тем не менее, балансировка системы в условиях низкого уровня генерации и высокого потребления – это серьезный вызов.

Впрочем, в Укрэнерго все же рекомендуют заботиться о техническом состоянии генераторов, содержать их в рабочем состоянии и иметь запас топлива. Кроме того, там не предоставляют никаких гарантий по поводу того, что Украина бесперебойно и спокойно пройдет зимний период.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что энергетика и защита энергетической инфраструктуры от возможных атак российских войск является центральной темой.

Он рассказал, что специалисты сейчас занимаются плановыми ремонтами генерационных объектов, восстановлением тех сооружений, которые получили повреждения от противника, а также активно работают над децентрализацией процесса генерации и созданием новых мощностей.

Относительно уровня генерации энергии в стране президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона сказал, что компания готовится к началу зимы завершить ремонт всех девяти атомных энергоблоков и пустить их в работу. По его словам, все атомные энергоблоки будут запущены в работу уже в ноябре.

На данный момент, как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, уже было восстановлено пять атомных блоков с мощностью 4,4 ГВт. В настоящее время идет процесс восстановления еще четырех блоков, имеющих мощность 3,4 ГВт.

Дополнительно отремонтированы или находятся в стадии ремонта 24 энергоблока тепловых электростанций, их мощность составляет 4,3 ГВт, что составляет 62% от общего количества.

Возобновлена функциональность теплоэлектроцентралей, обеспечивающих население теплом, на уровне 70%, а еще 30% находятся в процессе ремонта. Также были восстановлены или находятся в процессе ремонта 68% мощностей гидроэлектростанций, что составляет почти 1,8 ГВт мощности. По данным компании "Укрэнерго", около 80% работ по восстановлению магистральных сетей уже завершено. В частности, высоковольтные подстанции полностью восстановлены до состояния, которое они имели перед войной.

Что касается столицы, то готовность Киева к приближающемуся отопительному сезону составляет более 80%. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Уже были выполнены следующие работы:

Произведены гидравлические испытания теплосетей.

На уязвимых участках поврежденных теплосетей были заменены трубы.

Создан резерв топлива для теплоэлектростанций.

Продолжается закупка необходимого оборудования, в том числе генераторов.

По словам столичного мэра, киевлянам нужно готовиться к непростой зиме. Несмотря на то, что система противовоздушной обороны столицы усилилась, планы врага сохраняют возможность атаки на инфраструктуру.

Муниципальные службы принимают все необходимые меры в этом направлении. Город направил финансирование на обеспечение подготовки к зимнему периоду, дополнительно Киев получает поддержку от зарубежных партнеров, отметил глава городских властей.

В свою очередь Руководитель компании "Кировоградоблэнерго" Владимир Чернявский поделился информацией о том, что в отличие от начала предыдущего отопительного сезона, когда украинская электроэнергетика функционировала на 100%, текущая ситуация в стране характеризуется серьезными повреждениями системы.

Он добавил, что подготовка к отопительному сезону идет по плану, большинство задач выполнено, а некоторые даже опережают график. Тем не менее, он призвал жителей региона также взять на себя ответственность за собственную готовность к зиме, приобретя повербанки, свечи и генераторы в пределах своих возможностей.

Относительно расписания отключений электроэнергии Владимир Чернявский подчеркнул, что этот подход был удачной стратегией для сбалансирования энергетической системы прошлой зимой. Вероятно, этот же подход будет применен и в новом отопительном сезоне.

Кроме того, в Украине в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду начали проверять "Пункты несокрушимости". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что Кабинет министров приказал провести повторные проверки состояния укрытий по всей стране.

"Правительство уже дало поручение начать проверку готовности "Центров несокрушимости" к зиме", — отметил он.

Эти проверки возложены на плечи местных властей и других ведомств, они должны убедиться, что "Пункты несокрушимости" соответствуют стандартам и оборудованы всем необходимым.

Напомним, мы рассказывали, сколько сейчас стоят генераторы в Украине. Генераторы, которые раньше стоили чуть ли не вес золота, пока значительно потеряли свою стоимость. Кроме того, мы собрали цены на солнечные панели в Украине. Установка солнечной панели может быть очень полезна, если нас ждет еще одна зима блэкаутов.

Также мы рассказали , сколько стоят повербанки в Украине. Большинство повербанков имеют емкость 10000–15000 мАч. Этого достаточно для нескольких подзарядок смартфона или 30 портативных наушников. Более того, некоторые устройства имеют дополнительные функции, такие как поддержка быстрой зарядки и несколько портов для других гаджетов.

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