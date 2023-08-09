Як в Україні готуються до нових блекаутів та обстрілів енергетичних об'ектів зимою 2023-2024

Блекаути в Україні минулої зими. Фото: Yuriy Dyachyshyn/AFP via Getty Images

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна вже пережила одну надзвичайно важку зиму, під час якої Росія намагалася повністю паралізувати вітчизняну енергетичну систему та влаштувати в країні суцільний блекаут. І схоже, що населення України може знову зіткнутися з обстрілами енергетичних об'єктів, відключеннями світла, опалення та зв'язку. При цьому, за словами чиновників, країна вже активно готується до ще однієї суворої зими.

Новини.LIVE розповідають, як в Україні готуються до нових блекаутів.

Читайте також:

Наскільки все серйозно

Минулої зими українцям довелося несолодко. Через регулярні обстріли української енергетичної інфраструктури в українських містах періодично відбувалися відключення електроенергії. При цьому світла могло не бути годинами, а то і добами, через що зникало також опалення та зв'язок.

Так, нещодавно в The Times, посилаючись на слова анонімного полковника Збройних сил України, написали, що у грудні 2022 року Київ перебував на межі повної евакуації населення. Міська влада могла б віддати наказ про евакуацію жителів столиці за межі міста.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю македонському виданню Civilmedia сказав, що вже зараз РФ проводить розвідку, шукаючи пріоритетні об’єкти енергетичної системи України.

"Очевидно, що Росія восени та взимку знову спробує зруйнувати нашу енергосистему, щоб позбавити українців світла та тепла, деморалізувати наше суспільство та викликати нову хвилю вимушеної еміграції. Ми знаємо про ці плани ворога і вже влітку готуємося до зими", — сказав Скібіцький.

Як в Україні готуються до зими

До настання опалювального сезону в Україні залишилося приблизно 10 тижнів. Як наголосили в Укренерго, протягом цього періоду необхідно завершити підготовку до зими, що призводить до збільшення обсягу ремонтних робіт на електростанціях.

Там додали, що перші тижні серпня стануть найважчим періодом для енергетичної системи країни у найближчий період. Щодо можливих відключень електроенергії для споживачів, вони наразі не передбачаються. А втім, балансування системи в умовах низького рівня генерації та високого споживання — це серйозний виклик.

Втім, в Укренерго все ж рекомендують піклуватися про технічний стан генераторів, утримувати їх у робочому стані та мати запас палива. Крім того, там не надають жодних гарантій стосовно того, що Україна безперебійно і спокійно пройде зимовий період.

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що енергетика та захист енергетичної інфраструктури від можливих атак російських військ є центральною темою.

Він розповів, що фахівці наразі займаються плановими ремонтами генераційних об'єктів, відновленням тих споруд, які зазнали пошкоджень від противника, а також активно працюють над децентралізацією процесу генерації та створенням нових потужностей.

Щодо рівню генерації енергії в країні, то президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону сказав, що компанія готується до початку зими завершити ремонт всіх дев’яти атомних енергоблоків і пустити їх в роботу. За його словами, всі атомні енергоблоки будуть запущені в роботу вже у листопаді.

На данный момент, як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, вже було відновлено п'ять атомних блоків з потужністю 4,4 ГВт. Наразі триває процес відновлення ще чотирьох блоків, які мають потужність 3,4 ГВт.

Додатково, відремонтовано або перебувають у стадії ремонту 24 енергоблоки теплових електростанцій, їх потужність складає 4,3 ГВт, що становить 62% від загальної кількості.

Відновлено функціональність теплоелектроцентралей, які забезпечують населення теплом, на рівні 70%, а ще 30% перебувають у процесі ремонту. Також були відновлені або знаходяться в процесі ремонту 68% потужностей гідроелектростанцій, що складає практично 1,8 ГВт потужності. За даними компанії "Укренерго", близько 80% робіт з відновлення магістральних мереж вже завершено. Зокрема, високовольтні підстанції повністю відновлені до стану, який вони мали перед війною.

Щодо столиці, то готовність Києва до наближаючого опалювального сезону становить понад 80%. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Вже були виконані наступні роботи:

Проведені гідравлічні випробування тепломереж.

На уразливих ділянках тепломереж, які пошкоджені, було замінено труби.

Створено резерв палива для теплоелектростанцій.

Продовжується закупівля необхідного обладнання, зокрема генераторів.

За словами столичного мера, киянам треба готуватись до непростої зими. Незважаючи на те, що система протиповітряної оборони столиці значно підсилилася, плани ворога зберігають можливість атаки на інфраструктуру.

Муніципальні служби вживають всіх необхідних заходів у цьому напрямі. Місто спрямувало фінансування на забезпечення підготовки до зимового періоду, додатково Київ отримує підтримку від зарубіжних партнерів, зазначив голова міської влади.

В свою чергу, Керівник компанії "Кіровоградобленерго" Володимир Чернявський поділився інформацією про те, що на відміну від початку попереднього опалювального сезону, коли українська електроенергетика функціонувала на 100%, поточна ситуація в країні характеризується серйозними пошкодженнями системи.

Він додав, що підготовка до опалювального сезону йде за планом, більшість завдань виконано, а деякі навіть випереджають графік. Тим не менше, він закликав жителів регіону також взяти на себе відповідальність за власну готовність до зими, придбавши павербанки, свічки та генератори в межах своїх можливостей.

Щодо розкладу відключень електроенергії, Володимир Чернявський наголосив, що цей підхід був вдалою стратегією для збалансування енергетичної системи минулої зими. Ймовірно цей же підхід буде застосований і в новому опалювальному сезоні.

Крім того, в Україні у рамках підготовки до осінньо-зимового періоду почали перевіряти "Пункти незламності". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що Кабінет міністрів наказав провести повторні перевірки стану укриттів по всій країні.

"Уряд вже дав доручення розпочати перевірки готовності "Центрів незламності" до зими", — відзначив він.

Ці перевірки покладено на плечі місцевої влади та інших відомств, вони мають переконатися, що "Пункти незламності" відповідають стандартам і обладнані всім необхідним.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки зараз коштують генератори в Україні. Генератори, які раніше коштували ледве не на вагу золота, наразі значно втратили свою вартість. Крім того, ми зібрали ціни на сонячні панелі в Україні. Встановлення сонячної панелі може бути дуже корисним, якщо на нас чекає ще одна зима блекаутів.

Також ми розповіли скільки коштують повербанки в Україні. Більшість повербанків мають ємність 10000-15000 мАг. Цього достатньо для кількох підзарядок смартфона або 30 портативних навушників. Ба більше, деякі пристрої мають додаткові функції, такі як підтримка швидкого заряджання та кілька портів для інших гаджетів.

Крім того, ми розповідали, що таке EcoFlow, як портативні електростанції домопагають підготуватися до нових блекаутів та скільки вони зараз коштують в Україні.