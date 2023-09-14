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Зимнее время: будем ли переводить стрелки в этом году

14 сентября 2023 03:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зимнее время: будем ли переводить стрелки в этом году
Человек, держащий часы. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в 4:00 утра.

Новини.LIVE разбирались, зачем это нужно.

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Каждый год вокруг этой процедуры продолжается множество дискуссий. К примеру, в Кабмине неоднократно предлагали отказаться от этой традиции, однако ежегодно эти дебаты ничем не заканчиваются.

В КМ приводили следующие аргументы:

  • Это не влияет на экономию электроэнергии.
  • Отказ от перехода на зимнее время позволит наконец-то избавиться от так называемого "московского времени" особенно в восточных областях.
  • Перевод часов сбивает биоритмы организма, в результате чего люди больше подвержены стрессу, возникает так называемая "осенняя депрессия" и другие неприятные симптомы.

В этом году часы снова будут переводить.

Оказывается, впервые часы начали переводить в 1784 году. Все для того, чтобы экономить свечи, а также для того, чтобы сделать рабочий день длиннее световым. Мол, когда за окном еще видно, то и работается лучше.

Напомним, на презентации Wonderlust, 12 сентября, Apple презентовала новые смартчасы Apple Watch 9. Отныне отвечать на звонки с помощью гаджета станет еще удобнее.

Новые смартчасы получили чипы S9, который компания называет "своим мощным чипом". Он имеет 5,6 миллиарда транзисторов и четырехъядерный нейронный механизм. Именно благодаря чипу автономная работа новых Apple Watch выросла до 18 часов.

К тому же, в часах обновили процессор. Теперь он будет работать на 30% быстрее и энергоэффективнее.

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