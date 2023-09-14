Зимовий час: чи переводитимемо стрілки цього року

Чоловік тримає годинник. Фото: depositphotos.com

В останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинними переводять о 4:00 ранку.

Новини.LIVE розбиралися, для чого це потрібно.

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Щороку навколо цієї процедури триває безліч дискусій. Наприклад, в Уряді вже неодноразово пропонували відмовитися від цієї традиції, однак щороку ці дебати нічим не закінчуються. Цього року годинники знову будуть переводити.

Кожного року навколо цієї процедури триває безліч дискусій. Наприклад, в Уряді вже неодноразово пропонували відмовитися від цієї традиції, однак щороку ці дебати нічим не закінчуються.

В Уряді наводили наступні аргументи:

Це не впливає на економію електроенергії.

Відмова від переходу на зимовий час дозволить нарешті позбутися так званого "московського часу" особливо в східних областях.

Переведення годинників збиває біоритми організму, в результаті чого люди більше піддаються стресу, виникає так звана "осіння депресія" та інші неприємні симптоми.

Цього року годинники знову будуть переводити.

Виявляється, що вперше годинники почали переводити у 1784 році. Все для того, аби економити свічки, а також задля того, щоб зробити робочий день довше світловим. Мовляв, коли за вікном ще видно, то й працюється краще.

Нагадаємо, на презентації Wonderlust, 12 вересня, Apple презентувала новий смартгодинник Apple Watch 9. Відтепер відповідати на дзвінки за допомогою гаджета стане ще зручніше.

Нові смартгодинники отримали чіпи S9, який компанія називає "своїм найпотужнішим чіпом". Він має 5,6 мільярда транзисторів та чотирьохядерний нейронний механізм. Саме завдяки чіпу автономна робота нових Apple Watch зросла до 18 годин.

До того ж у годинниках оновили процесор. Тепер він працюватиме на 30% швидше та енергоефективніше.