Снижение ставок по микрокредитам. Что изменится для заемщиков, государства и участников рынка

Деньги в кассе. Фото: Национальный банк Украины

В конце ноября парламент наконец-то сделал ход конем в вопросе регулирования рынка микрокредитования, законодательно ограничив ставки по потребительским займам (законопроект № 9422).

Теперь для заемщиков максимальная процентная ставка по микрокредитам не может превышать 1% в день. На переходный период в течение первых 120 дней ставка не должна превышать 2,5%. В последующие 120 дней — 1,5% в день.

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Несоблюдение новых законодательных ограничений будет караться штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан за каждый случай нарушения. А это — 85 тыс. – 170 тыс. грн.

Кроме того, теперь запрещается предоставлять потребительские кредиты лицам, включенным в реестр лудоманов, если известно об использовании ими кредитных средств для внесения ставок.

О том, что изменится для заемщиков, государства и профессиональных участников рынка микрокредитования — читайте в обзоре Новини.LIVE.

Что изменится для заемщиков

По оценке адвоката Gracers Law Firm Сергея Савинского, нововведения кардинально повлияют в первую очередь на заемщиков.

Уменьшение дневной ставки

В настоящее время процент годовой ставки по потребительскому кредиту может достигать более 1500%. Поэтому законодательное уменьшение максимальной дневной ставки кредита до 1% от общего размера кредита фактически делает невозможным получение с заемщиков чрезмерных процентных платежей.

Запрет "скрытых" платежей

Микрокредитным учреждениям запретили получать или требовать от своих клиентов выплаты, прямо не прописанные в договоре, а также те, которые не учтены в структуре дневной процентной ставки.

Обязательное внесение информации о заемщике в бюро кредитных историй

Кредитодателей обязали вносить информацию о всех предоставленных кредитах хотя бы в одно бюро кредитных историй.

Проверка кредитной истории клиента

Ранее микрофинансовые учреждения игнорировали необходимость проверки кредитной истории клиента, выдавая средства взаймы тем, кто изначально не сможет его отдать, или людям с зависимостью от азартных игр.

Правда, отмечает адвокат, управляющий партнер Business&Legal Group Юлия Лукошкина, норма закона о необходимости проверки заемщика, в частности, в реестре лудоманов, достаточно противоречива. Это требование не предусматривает порядка установления уполномоченным органом факта использования лицом кредитных средств для участия в азартных играх и не дает прав на получение соответствующей информации из достоверных источников.

В то же время, согласно закону информация об операциях, проведенных в пользу или по поручению клиента, относится к тайне финансовой услуги. А поставщики финансовых услуг и регулятор обязаны обеспечивать сохранение тайны финансовой услуги, в частности путем ограничения круга лиц, имеющих доступ к информации, составляющей тайну финансовой услуги.

Запрет "позитивной" рекламы кредитов

Закон предусматривает введение контроля над рекламой, размещаемой микрокредитными финансовыми учреждениями. Реклама кредитов не должна содержать обманчивого содержания, а также психологического или иного воздействия на потребителя.

Запрет одностороннего продления срока кредитования

Теперь продление срока пользования кредитными средствами будет возможным только в случае заключения дополнительного двустороннего договора.

Что изменится для государства

По словам Сергея Савинского, принятием закона об урегулировании рынка микрокредитования Украина выполнила одно из многочисленных обязательств перед Международным валютным фондом.

Закон расширяет полномочия НБУ в части банковского надзора, инспекционных проверок, мер влияния на микрофинансовые организации.

Нововведения фактически внедряют в украинской банковской системе мировые практики регулирования микрокредитной деятельности.

Очевидным следствием регулирования рынка станет ощутимое уменьшение количества граждан с критической задолженностью по кредитам.

Что изменится для профессиональных участников рынка микрокредитования

Юристы Gracers Law Firm уверены, что нововведения окажутся эффективными для регулирования рынка микрокредитования.

Отныне финансовые учреждения не смогут вводить в заблуждение людей относительно последствий заключения кредитных договоров.

Кроме того, прозрачная и более низкая процентная ставка по потребительскому кредиту, которую в одностороннем порядке не смогут изменять финансовые учреждения, заставит их более детально проверять кредитоспособность заемщиков.

Это, в свою очередь, должно способствовать меньшему количеству кредитов, которые с высокой вероятностью никогда не будут возвращены.

"Плюсы" и "минусы" нововведений

Среди "плюсов" новых порядков регулирования рынка микрокредитования юристы отмечают следующие.

Во-первых, большее число людей получат возможность получить кредит из-за меньшей процентной ставки.

Увеличивается осведомленность должника о своих действиях по возврату кредита, ведь теперь кредитодатель обязан информировать должника о состоянии его долга.

Кредитодатель не может самовольно увеличивать размер кредита, ведь перед совершением этих действий он должен проверить кредитоспособность заемщика.

Теперь сумма кредита будет определяться именно на момент заключения договора, а не на момент возврата средств. Это, в свою очередь, соответствует принципам справедливости, добросовестности и разумности.

Должник не обязан оплачивать дополнительные платежи, не предусмотренные договором.

Должник не обязан переплачивать "на ровном месте". Фото: УНИАН

Закрепление нормы о невозможности для кредитодателя самостоятельно пролонгировать договор является отражением принципа справедливости и добросовестности как основных принципов гражданского законодательства.

Потребитель будет более осведомлен о потенциальных последствиях заключения кредитного договора, а кредитодатель не сможет психологически давить на заемщика для принятия им необоснованных решений.

Среди "минусов" юристы отмечают следующие.

Поскольку большинство заемщиков захотят получить кредит по низкой процентной ставке, финансовые учреждения будут тщательнее их проверять. Это усложнит возможность незащищенных слоев населения получить кредит.

Низкая процентная ставка не будет стимулировать банки и другие финансовые учреждения для совершенствования кредитных продуктов.

Не исключено, что недобросовестные заемщики будут злоупотреблять нормой закона, согласно которой с 1 марта 2020 года до дня вступления этого закона в силу потребитель освобождается от ответственности перед кредитодателем за просрочку платежей, в том числе от уплаты штрафа и пени.

Что думают участники рынка микрокредитования

Исполнительный директор сервиса онлайн-кредитов Moneyveo Сергей Синченко отмечает, что об изменении процентных ставок рынок заранее был проинформирован Национальным банком Украины. Поэтому это было ожидаемо и не должно вызывать какого-либо резонанса.

"Благодаря взаимодействию регулятора с рынком созданы благоприятные условия для плавного перехода — в течение 9 месяцев. Этого времени достаточно для того, чтобы бизнес мог адаптироваться и пережить этот период без значительных затруднений", — уверен собеседник Новини.LIVE.

Возможно, меньшим компаниям будет сложнее, поскольку эффективное управление рисками и операционной эффективностью станет приоритетом. Таким образом, новые ограничения могут повлиять на их доходность, что может привести к их выходу с рынка.

Компании могут пересмотреть свои стратегии и искать инновационные методы привлечения клиентов, усовершенствования продуктов или уменьшения издержек, чтобы сохранить конкурентоспособность. Лидеры рынка, вероятно, легче адаптируются к новым ограничениям и сохранят свою прибыльность, ожидает Сергей Синченко. Этому будет способствовать и то, что часть меньших компаний могут уйти с рынка.

Нововведения подразумевают дополнительные ограничения, направленные на обеспечение прозрачности и справедливости в бизнесе. Компании должны будут строго соблюдать условия предоставления кредитов и прозрачности в их бизнес-процессах.

"Максимальная дневная ставка, установленная новым законом, сходна по размеру с банковской. И это ограничение будет способствовать улучшению отношений с потребителями, которые раньше, возможно, избегали небанковских кредитов из-за страха перед высокими процентами. В целом можно ожидать консолидации и роста рынка", — прогнозирует Сергей Синченко.

Рынок потребительских кредитов должен стать более конкурентоспособным и адаптивным. Но это потребует внимательной стратегической переоценки со стороны его участников для обеспечения стабильности и успеха в новых условиях.

Что касается объемов кредитования, то здесь можно ожидать роста среднего чека, прогнозирует собеседник Новини.LIVE. Вместе с тем, в связи с ограничением ставки, скорее всего, количество скидок тоже снизится. Ключевым фактором успеха будут имя бренда, качество сервиса и операционная эффективность.