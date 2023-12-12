Зниження ставок за мікрокредитами. Що зміниться для позичальників, держави і учасників ринку

Гроші в касі. Фото: Національний банк України

В кінці листопада парламент нарешті зробив хід конем в питанні регулювання ринку мікрокредитування, законодавчо обмеживши ставки за споживчими позиками (законопроект №9422).

Віднині для позичальників максимальна процентна ставка за мікрокредитами не може перевищувати 1% на день. На перехідний період протягом перших 120 днів ставка не має перевищувати 2,5%. В наступні 120 днів — 1,5% на день.

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Недотримання нових законодавчих обмежень каратиметься штрафом від 5 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок порушення. А це — 85 тис. – 170 тис. грн.

Крім того, віднині забороняється надавати споживчі кредити особам, включеним до реєстру лудоманів, якщо відомо про використання ними кредитних коштів для внесення ставок.

Що від того зміниться для позичальників, держави і професійних учасників ринку мікрокредитування — читайте в огляді від Новини.LIVE.

Що зміниться для позичальників

За оцінкою адвоката Gracers Law Firm Сергія Савинського, нововведення кардинально вплинуть першою чергою на позичальників.

Зменшення денної ставки

Наразі відсоток річної ставки за споживчим кредитом може сягати понад 1500%. Тож законодавче зменшення максимальної денної ставки кредиту до 1% від загального розміру кредиту фактично унеможливлює отримання з позичальників надмірних відсоткових платежів.

Заборона "прихованих" платежів

Мікрокредитним установам заборонили отримувати або вимагати від своїх клієнтів виплати, які прямо не прописані в договорі, а також ті, які не враховані в структурі денної відсоткової ставки.

Обов’язкове внесення інформації про позичальника в бюро кредитних історій

Кредитодавців зобов’язали вносити інформацію щодо усіх наданих кредитів хоча би до одного бюро кредитних історій.

Перевірка кредитної історії клієнта

Раніше мікрофінансові установи ігнорували необхідність перевірки кредитної історії клієнта, видаючи кошти в борг тим, хто завідомо не зможе його віддати, або людям із залежністю від азартних ігор.

Щоправда, зазначає адвокат, керуючий партнер Business&Legal Group Юлія Лукошкіна, норма закону про необхідність перевірки позичальника, зокрема, в реєстрі лудоманів, досить суперечнлива. Ця вимога не передбачає порядку встановлення уповноваженим органом факту використання особою кредитних коштів для участі в азартних іграх та не надає прав на отримання відповідної інформації з достовірних джерел.

Водночас, за законом інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, належить до таємниці фінансової послуги. А надавачі фінансових послуг та регулятор зобов’язані забезпечувати збереження таємниці фінансової послуги, зокрема, шляхом обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, що становить таємницю фінансової послуги.

Заборона "позитивної" реклами кредитів

Закон передбачає запровадження контролю над рекламою, яку розміщують мікрокредитні фінансові установи. Реклама кредитів не повинна містити оманливого змісту, а також психологічного або іншого впливу на споживача.

Заборона одностороннього продовження строку кредитування

Відтепер продовження строку користування кредитними коштами буде можливим лише у разі укладання додаткового двостороннього договору.

Що зміниться для держави

За словами Сергія Савинського, ухваленням закону про врегулювання ринку мікрокредитування Україна виконала одне з численних зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом.

Закон розширює повноваження НБУ в частині банківського нагляду, інспекційних перевірок, заходів впливу на мікрофінансові організації.

Нововведення фактично запроваджують в українській банківській системі світові практики регулювання мікрокредитної діяльності.

Очевидним наслідком регулювання ринку стане відчутне зменшення кількості громадян з критичною заборгованістю за кредитами.

Що зміниться для професійних учасників ринку мікрокредитування

Юристи Gracers Law Firm упевнені, що нововведення виявляться ефективними для регулювання ринку мікрокредитування.

Віднині фінансові установи не матимуть змогу вводити в оману людей щодо наслідків укладення кредитних договорів.

Крім того, прозора та більш низька процентна ставка за споживчим кредитом, яку в односторонньому порядку НЕ зможуть змінювати фінансові установи, змусить їх детальніше перевіряти кредитоспроможність позичальників.

Це, у свою чергу, має сприяти меншій кількості кредитів, які з високою ймовірністю не будуть ніколи повернуті.

"Плюси" і "мінуси" нововведень

Серед "плюсів" нових порядків регулювання ринку мікрокредитування юристи зазначають наступні.

По-перше, більша кількість осіб отримають можливість отримати кредит через меншу процентну ставку.

Збільшується обізнаність боржника щодо своїх дій з приводу повернення кредиту, адже відтепер кредитодавець зобов’язаний інформувати боржника про стан його боргу.

Кредитодавець не може самовільно збільшувати розмір кредиту, адже перед здійсненням цих дій повинен перевірити кредитоспроможність особи.

Відтепер сума кредиту визначатиметься саме на момент укладення договору, а не на момент повернення коштів. Це у свою чергу відповідає принципам справедливості, добросовісності та розумності.

Боржник не зобов’язаний виплачувати додаткові платежі, які не передбачені договором.

Боржник не зобов'язаний переплачувати "на рівному місці". Фото: УНІАН

Закріплення норми щодо неможливості кредитодавця самостійно пролонгувати договір є відображенням принципу справедливості та добросовісності як основних принципів цивільного законодавства.

Споживач буде більш обізнаний щодо потенційних наслідків укладення кредитного договору, а кредитодавець не зможе психологічно тиснути на позичальника задля прийняття ним необґрунтованих рішень.

Серед "мінусів" юристи зазначають наступні.

Оскільки більшість осіб захочуть отримати кредит за низькою процентною ставкою, то фінансові установи будуть ретельніше їх перевіряти. Це ускладнить можливість незахищених верств населення отримати кредит.

Низька процентна ставка не буде стимулювати банки та інші фінансові установи вдосконалювати кредитні продукти.

Не виключено, що недобросовісні позичальники зловживатимуть нормою закону, згідно якої з 1 березня 2020 року до дня набрання чинності цим законом споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення платежів, в тому числі від сплати штрафу та пені.

Що думають учасники ринку мікрокредитування

Виконавчий директор сервісу онлайн-кредитів Moneyveo Сергій Сінченко зазначає, що про зміну процентних ставок ринок був заздалегідь проінформований Національним банком України. Тому це було очікувано і не має викликати якогось резонансу.

"Завдяки взаємодії регулятора із ринком створено сприятливі умови для плавного переходу — протягом 9 місяців. Цього часу достатньо для того, щоб бізнес міг адаптуватися та пережити цей період без значних труднощів", — упевнений співрозмовник Новини.LIVE.

Можливо, меншим компаніям буде важче, оскільки ефективне управління ризиками та операційною ефективністю стане пріоритетом. Тож нові обмеження можуть вплинути на їхню прибутковість, що може призвести до їхнього виходу з ринку.

Компанії можуть переглянути свої стратегії та шукати інноваційні методи залучення клієнтів, вдосконалення продуктів чи зменшення витрат, щоб зберегти конкурентоспроможність. Лідери ринку, ймовірно, легше адаптуються до нових обмежень і збережуть свою прибутковість, очікує Сергій Сінченко. Цьому сприятиме і те, що частина менших компаній можуть піти з ринку.

Нововведення передбачають додаткові обмеження, спрямовані на забезпечення прозорості та справедливості в бізнесі. Компанії повинні будуть строго дотримуватися умов надання кредитів та прозорості в їхніх бізнес-процесах.

"Максимальна денна ставка, встановлена новим законом, подібна за розміром до банківської. І це обмеження сприятиме поліпшенню відносин зі споживачами, які раніше можливо уникали небанківських кредитів через страх перед високими процентами. Загалом можна очікувати консолідації та зростання ринку", — прогнозує Сергій Сінченко.

Ринок споживчих кредитів має стати більш конкурентоспроможним та адаптивним. Але це потребуватиме уважної стратегічної переоцінки з боку його учасників для забезпечення стабільності та успіху в нових умовах.

Щодо обсягів кредитування, то тут можна очікувати зростання середнього чека, прогнозує співрозмовник Новини.LIVE. Разом з тим, у зв’язку з обмеженням ставки, швидше за все, кількість знижок теж зменшиться. Ключовими факторами успіху будуть ім'я бренду, якість сервісу та операційна ефективність.

