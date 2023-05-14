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Скидка на коммуналку пожизненно: как ее оформить участнику боевых действий

14 мая 2023 12:50
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Скидка на коммуналку пожизненно: как ее оформить участнику боевых действий
Военные учения мобильных огневых групп ПВО. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Гражданам, которые имеют статус "участник боевых действий", предоставляется право на 75% скидку стоимости коммунальных услуг, рассчитанной от установленной нормы потребления. И это вне зависимости от доходов.

Об этом пишет Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

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Как получить льготу участнику боевых действий

Для того чтобы это сделать, необходимо иметь удостоверение участника боевых действий, а после этого подать. Два заявления:

  • о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП);
  • о предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как отмечается, льготы на жилищно-коммунальные услуги участникам боевых действий назначаются пожизненно. Однако, если льготник пользуется печным отоплением и сжиженным газом для приготовления пищи, для получения льгот на эти услуги обращаться нужно ежегодно.

Куда подавать документы

Заявление с необходимыми документами подается в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества или ЦНАПа.

Документы также можно подать дистанционно через официальный вебсайт Минсоцполитики или веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, говорится в сообщении.

Если участник боевых действий имеет право на несколько льгот

Если человек имеет право на льготы по нескольким законам, в ЕГАРП включается вся информация об участнике боевых действий, однако из всех возможных вариантов льготник выбирает одно основание для льготы, говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали, что на законодательном уровне были установлены льготы для участников боевых действий и членов их семей. Дети участников боевых действий могут рассчитывать на определенные привилегии от государства.

Так, дети участников боевых действий получат несколько льгот, которые упрощают получение высшего образования.

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