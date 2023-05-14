Знижка на комуналку довічно: як її оформити учаснику бойових дій

Військові навчання мобільних вогневих груп ППО. Фото: УНІАН

Громадянам, які мають статус "учасник бойових дій", надається право на 75% знижку вартості комунальних послуг, розрахованої від встановленої норми споживання. І це незалежно від доходів.

Про це пише Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

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Як отримати пільгу учаснику бойових дій

Для того, аби це зробити, необхідно мати посвідчення учасника бойових дій, а після цього подати. Дві заяви:

про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);

про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Як зазначається, пільги на житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій призначаються довічно. Однак, якщо пільговик користується пічним опаленням та скрапленим газом для приготування їжі, для отримання пільги на ці послуги звертатись потрібно щороку.

Куди подавати документи

Заява з необхідними документами подається до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАПу.

Документи також можна подати дистанційно, через офіційний вебсайт Мінсоцполітики, або вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, йдеться в повідомленні.

Якщо учасник бойових дій має право на кілька пільг

Якщо людина має право на пільги згідно з кількома законами, до ЄДАРП включається уся інформація про учасника бойових дій, проте з-поміж усіх можливих варіантів пільговик обирає одну підставу для пільги, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні на законодавчому рівні були встановлені пільги для учасників бойових дій та членів їх сімей. Діти учасників бойових дій можуть розраховувати на певні привілеї від держави.

Так, діти учасників бойових дій отримають кілька пільг, що спрощують здобуття вищої освіти.