Рост цен на АЗС уже с лета: сколько будем стоить топливо и когда ждать дефицит

Как сильно вырастут цены на АЗС в Украине ФОТО: Dailytelegraph

Топливо на украинских АЗС может подорожать уже с лета. Кабмин предлагает приступить к первому этапу повышения акцизов на топливо до европейского уровня. Как сильно вырастет цена и сколько за топливо платят в Европе, разбиралась Новини.LIVE.

Топливо на АЗС может подорожать

Кабинет Министров утвердил законопроект Минфина, который значительно повысит акцизы на топливо. Документ еще должен рассмотреть профильный комитет и утвердить депутаты Верховной Рады. Однако шансы его принятия достаточно велики. Напомним, согласно требованиям, закрепленным в Соглашении об ассоциации с ЕС, Украина обязуется привести ставки акцизного налога до минимальных для стран ЕС. Сейчас они составляют 0,359 евро на литре бензина, 0,33 — на литре дизеля и 0,277 — для газа.

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Для сравнения, сегодня в Украине акциз на литре бензина составляет 0,211. Другими словами, литр топлива подорожает примерно на 6,2 грн только за счет акциза. Но не сразу. Повышение запланировано в несколько этапов, последний запланирован на 2028 год. А первый этап, до 0,2426 евро на литре, Кабмин запланировал уже на следующий месяц. Таким образом, если документ одобрят, то уже с лета бензин подорожает на 1,2-1,4 грн за литр.

Как рассказал Новини.LIVE президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины, гендиректор сети SunOil Леонид Косянчук, такое повышение вряд ли будет иметь существенное влияние на рынок.

"Какой-то проблемы в этом нет. Ведь даже небольшие колебания цены на европейкой бирже могут привести к удорожанию на такую же сумму. Или, например, если правительство решит девальвировать гривну, то это, опять-таки, может повысить цену на 1-2 грн", — сказал нам Косянчук.

"Дешевого газа больше не будет"

А вот что касается популярного среди украинских водителей автогаза, то удар по кошельку будет куда серьезнее. "Если на бензин, согласно проекту закона, повышение во втором полугодии и каждом последующем году составит примерно 1,5 грн на литре, то сжиженный газ сразу плюс 6 грн", — сказал нам Косянчук.

Дело в том, что согласно нормам ЕС, минимальный акциз на газ составляет 0,165 евро на литре, а сейчас — 0,052. "Разница большая. На мой взгляд, эта норма была пролоббирована премиальными сетями. Если на бензине они получают маржу 8-10 грн на литре, то по газу у них сегодня гривня или даже меньше. Поэтому им выгодно такое повышение, чтобы все переходили обратно на бензин. Ведь если повышение цен на автогаз составит 6 грн, то он перестанет быть альтернативой бензину. Согласно подсчетам, если цена автогаза превышает 60% стоимость бензина, то автогаз перестает быть экономически привлекательным", — сказал нам Косянчкук.

Сколько за топливо платят европейцы

В любом случае после всех этапов повышения акциза в Украине, стоимость топлива вплотную приблизится к нынешним европейским значениям, но все еще будет ниже, чем во многих европейских странах. Стоимость топлива в Европе смотрите в инфографике ниже.

Будет ли дефицит топлива?

В то же время, как говорят эксперты рынка, повышение цен не единственная неприятная новость, которая может ждать украинских автолюбителей. По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, больше всего бизнес сегодня волнует вопрос, что делать с водителями после 18 мая, когда вступит в силу Закон о мобилизации. Напомним, согласно документу, всем мужчинам, даже тем, кто имеет право выезжать за границу, теперь потребуется иметь на руках специальную справку с QR кодом от ТЦК.

"Интересная картина вылезла и у нефтетрейдеров, где абсолютное большинство водителей-дальнобойщиков не забронировано. Ирония судьбы в том, что некоторые даже очень респектабельные, на первый взгляд, сети АЗС (на самом деле жулики) не смогли побронировать водителей, потому что платили зарплаты кэшем и не прошли в Минэкономики критерии "критичности", — отметил Куюн.

По его словам, главная проблема в самих водителях. Кто-то боится обновлять данные в ТЦК, а кто просто не хочет светиться ни каким образом в государственных базах данных.



В свою очередь, как рассказал Косянчук, в последнее время существенно увеличилось количество бегства водителей. "Были случаи, когда водители завозили груз, а затем бросали бензовозы, а потом сообщали, где находится авто и где найти ключи", — рассказывает нам Косянчук. Не добавляет водителям желания идти в рейсы и участившиеся рейды ТЦК.

Все это, по словам гендиректора сети АЗС, может привести к ситуативным проблемам с топливом в Украине. "Я подозреваю, что некоторое время, пока отработают новый порядок пересечения границы, в Украине могут быть ситуацивные проблемы с топливом на АЗС. Но все будет зависеть от того как будут работать полиция и пограничники", — резюмировал Косянчук.