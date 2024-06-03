Зростання цін на АЗС вже з літа: скільки коштуватиме пальне та коли чекати дефіцит

Як сильно зростуть ціни на АЗС в Україні ФОТО: Dailytelegraph

Паливо на українських АЗС може подорожчати вже з літа. Кабмін пропонує розпочати перший етап підвищення акцизів на паливо до європейського рівня. Як сильно зросте ціна і скільки за паливо платять у Європі, розбиралася Новини.LIVE.

Паливо на АЗС може подорожчати

Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт Мінфіну, який значно підвищить акцизи на паливо. Документ ще має розглянути профільний комітет та затвердити депутати Верховної Ради. Однак шанси його ухвалення досить великі. Нагадаємо, згідно з вимогами, що закріплені в Угоді про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язується привести ставки акцизного податку до мінімальних для країн ЄС. Нині вони становлять 0,359 євро на літрі бензину, 0,33 — на літрі дизеля та 0,277 — для газу.

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Для порівняння, сьогодні в Україні акциз на літрі бензину становить 0,211. Іншими словами, літр палива подорожчає приблизно на 6,2 грн лише за рахунок акцизу. Але не відразу. Підвищення заплановано на кілька етапів, останній заплановано на 2028 рік. А перший етап, до 0,2426 євро на літрі, Кабмін запланував уже наступного місяця. Таким чином, якщо документ схвалять, то вже з літа бензин подорожчає на 1,2–1,4 грн за літр.

Як розповів Новини.LIVE президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України, гендиректор мережі SunOil Леонід Косянчук, таке підвищення навряд чи матиме суттєвий вплив на ринок.

"Якоїсь проблеми в цьому немає. Адже навіть невеликі коливання ціни на європейській біржі можуть призвести до подорожчання на таку ж суму", — сказав нам Косянчук.

"Дешевого газу більше не буде"

А ось що стосується популярного серед українських водіїв автогазу, то удар по гаманцю буде значно серйознішим. "Якщо на бензин, згідно з проєктом закону, підвищення у другому півріччі і в кожному наступному році складе приблизно 1,5 грн на літрі, то скраплений газ одразу плюс 6 грн", — сказав нам Косянчук.

Річ у тім, що згідно з нормами ЄС мінімальний акциз на газ становить 0,165 євро на літрі, а зараз — 0,052. "Різниця велика. На мій погляд ця норма була пролобійована преміальними мережами. Якщо на бензині вони отримують маржу 8-10 грн на літрі, то по газу у них сьогодні гривня чи навіть менше. Тому їм вигідно таке підвищення, щоб усі переходили назад на бензин. Адже якщо підвищення цін на автогаз складе 6 грн, то він перестане бути альтернативою бензину", — каже Косянчук.

Скільки за пальне платять європейці

У будь-якому випадку після всіх етапів підвищення акцизу в Україні вартість палива впритул наблизиться до нинішніх європейських значень, але все ще буде нижчою, ніж у багатьох європейських країнах. Вартість палива в Європі дивіться в інфографіці нижче.

Чи буде дефіцит палива?

Водночас, як кажуть експерти ринку, підвищення цін не єдина неприємна новина, яка може чекати на українських автолюбителів. За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, найбільше бізнес сьогодні хвилює питання, що робити з водіями після 18 травня, коли набуде чинності Закон про мобілізацію. Нагадаємо, згідно з документом, усім чоловікам, навіть тим, хто має право виїжджати за кордон, тепер потрібно мати на руках спеціальну довідку з QR-кодом від ТЦК.

"Цікава картина вилізла і у нафтотрейдерів, де абсолютна більшість водіїв-дальнобійників не заброньована. Іронія долі в тому, що деякі навіть дуже респектабельні, на перший погляд, мережі АЗС (насправді шахраї) не змогли побронювати водіїв, бо платили зарплати кешем і не пройшли до Мінекономіки критерії "критичності", — зазначив Куюн.

За його словами, головна проблема у самих водіях. Хтось боїться оновлювати дані в ТЦК, а хтось просто не хоче світитися жодним чином у державних базах даних.



Своєю чергою, як розповів Косянчук, останнім часом суттєво побільшало втечі водіїв. "Були випадки, коли водії завозили вантаж, а потім кидали бензовози, а потім повідомляли, де знаходиться авто і де знайти ключі", — розповідає нам Косянчук. Не додають водіям бажання йти в рейси і рейди ТЦК, що почастішали.

Все це, за словами гендиректора мережі АЗС, може спричинити ситуативні проблеми з паливом в Україні. "Я підозрюю, що деякий час, поки відпрацюють новий порядок перетину кордону, в Україні можуть бути ситуативні проблеми з паливом на АЗС. Але все залежатиме від того, як працюватимуть поліція та прикордонники", — резюмував Косянчук.