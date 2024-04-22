В каком состоянии энергетика Украины после обстрелов в 2024 году

Работник ДТЭК. Фото: EPA/UPG

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Этой весной украинская энергетика столкнулась с новыми обстрелами РФ. На этот раз оккупанты начали наносить удары по объектам генерации — то есть электростанциям. От вражеских обстрелов пострадали Днепровская гидроэлектростанция в Запорожье, Трипольская ТЭС Киевской области, а также большое количество других объектов энергетической инфраструктуры в разных городах страны.

Новини.LIVE рассказывают, в каком состоянии находится энергетика Украины после обстрелов в 2024 году и ждать ли украинцам повторения массовых блэкаутов.

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Удары РФ по энергетике Украины

Первый в этом году массированный обстрел объектов энергетической инфраструктуры Россия произвела 22 марта. Российская армия атаковала Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкий, Полтавскую область, Винницкую область, Львовскую область, Ивано-Франковскую область, Николаевскую область, Одессу и другие регионы Украины.

Самой болезненной была атака на Днепровскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Запорожье. Это одно из самых больших и мощных гидросооружений Украины. Ракетный удар по ДнепроГЭС привел к повреждению двух станций и плотины, входящих в ее структуру.

"Враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Цель — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, спровоцировать масштабный сбой в работе энергосистемы страны", — комментировал ситуацию министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Последствия ракетного удара по ДнепроГЭСу. Фото: t.me/Denys_Smyhal

По информации Укргидроэнерго, на месте попадания в станцию возник пожар, пострадал машинный зал. В результате вражеской атаки ДнепроГЭС была выведена из строя и перестала генерировать электроэнергию.

"В Запорожье в ГЭС попали 8 раз. Это чрезвычайно важный для Украины объект. Пока опасности для граждан нет. Но объект действительно выведен из строя", — сообщил в эфире телемарафона представитель Офиса генпрокурора Юрий Билоусов.

Кроме того, по данным мэра Харькова Игоря Терехова, российская армия 22 марта разрушила основные объекты энергоснабжения города, в том числе и Змиевскую ТЭС. Это привело к тому, что более 60% жителей остались без электричества. Для снижения нагрузки на энергосистему местные власти приняли решение прекратить отопительный сезон досрочно. Около 700 тысяч жителей Харькова остались без электроэнергии. В городе не функционировало метро, система оповещения и светофоры.

Через 20 дней, 11 апреля, Россия ударила по украинской энергетике снова. На этот раз в ходе массированной комбинированной атаки была полностью уничтожена Трипольская тепловая электростанция (ТЭС) в Киевской области.

"Черный день в истории "Центрэнерго". В результате сегодняшней массированной атаки уничтожена вся наша генерация", — было сказано в сообщении пресс-службы ПАО "Центрэнерго".

В компании отметили, что в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. В "Центрэнерго" отметили, что Трипольская ТЭС являлась основным поставщиком электроэнергии для Киевской, Черкасской и Житомирской областей.

Последствия ракетного удара по Трипольской ТЭС. Фото: ukranews

Какие последствия ударов РФ по энергетике Украины

Днепровская ГЭС имела мощность более полутора тысяч мегаватт и играла ключевую роль в балансировке энергосистемы, компенсировании пиковых нагрузок и регулировании работы энергосистемы в целом. Во время весеннего половодья ГЭС особенно продуктивны, поскольку они могут производить больше электроэнергии для объединенной энергосистемы. Однако после атаки РФ украинская энергосистема потеряла Днепровскую ГЭС на неопределенный срок.

Общая максимальная мощность Трипольской ТЭС составляла 1800 мегаватт. Вместе с Углегорской и Змиевской они производили более 7600 мегаватт, что составляло примерно 14% от общего объема генерации. Кроме того, эти станции выполняли функцию регулировки мощности, то есть в периоды пиковой нагрузки их запускали для покрытия дефицита энергии.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, с 22 марта — начала массированных обстрелов энергосистемы — Украина потеряла примерно 70-75% тепловой генерации и 35-40% гидрогенерации, что привело к серьезному дефициту электроэнергии.

Такие города, как Харьков, столкнулись с отключениями из-за разрушения высоковольтных линий, также пострадали Одесса и крупные потребители в Кривом Роге. Эксперты предполагают, что восстановление электросетей этих городов может занять около месяца. Они также добавляют, что при увеличении потребления электричества в июле-августе для балансировки энергосистемы могут применяться отключения электроэнергии.

В ДТЭК, крупнейшей частной энергетической компании, которая до начала войны контролировала значительную часть тепловой генерации страны, отметили, что новые атаки со стороны России на энергетическую инфраструктуру были наиболее разрушительными за последние два года боевых действий.

Уже после первого удара 22 марта ДТЭК потеряла 50% генерации. Пострадали Бурштынская и Ладыжинская ТЭС. Однако после новых обстрелов компания сообщила о еще более серьезных разрушениях.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона отметил, что 5 из 6 ТЭС получили серьезные повреждения, некоторые блоки разрушены почти полностью, другие частично. В компании подчеркнули, что масштаб разрушений настолько велик, что без поддержки международных доноров восстановление будет невозможным.

Змиевская ТЭС в Харьковской области. Фото: Максим Sidorov

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины, а также отметил возможную угрозу для украинских атомных станций. Это заявление он сделал во время специального заседания Европейского совета.

"Россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую электрогенерацию. Под ударами террористов — дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура. Мы видим также, что Россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает по-дикарски играть с безопасностью Запорожской атомной станции. Мы не исключаем, что под угрозой от российского террора также инфраструктура других наших атомных станций и сетей распределения", — добавил Зеленский.

Какая ситуация с энергетикой сегодня и вырастут ли тарифы

В настоящее время ограничения в потреблении электроэнергии применяются только на территории Харьковской области, Кривом Рогу и для промышленности Донецкой области. Для обеспечения потребностей потребителей Украина использует как электроэнергию собственного поколения, так и импорт и аварийную помощь от соседних стран.

В интервью CNN генеральный директор ГТЭК Максим Тимченко отметил, что последние обстрелы со стороны России создали самую сложную ситуацию в энергосистеме с начала полномасштабного вторжения. Он добавил, что благодаря теплой погоде и импорту электроэнергии из Европы ситуация стабильная, однако предупредил, что летом, когда ожидается высокая температура, дефицит энергосистемы может увеличиться.

Относительно возможного повышения тарифов председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона не стал отрицать возможное их повышение. Впрочем, он отметил, что они не возрастут до рыночного уровня.

"До рыночного уровня тарифы на энергию, думаю, все-таки не будут повышаться, даже если они будут повышаться. Потому что рыночный уровень — это достаточно высокий уровень, это тот уровень, по которому сейчас платят промышленные потребители", — подчеркнул нардеп.

Возможно ли восстановление генерации

Конечно, как и любой объект инфраструктуры электростанции можно отремонтировать, а поврежденное оборудование заменить. Однако все это требует денег и времени, и никто гарантирует, что не будет новых попаданий по электростанциям.

Впрочем, уже есть планы возобновления работы как ДнепроГЭС, так и Трипольской ТЭС. Укргидроэнерго прогнозирует, что восстановление гидроагрегатов Днепровской ГЭС будет продолжаться от 18 до 24 месяцев.

"На изготовление электрического оборудования под индивидуальный заказ, а это в основном европейское и мировое производство, необходимо 9-12 месяцев. На восстановление гидроагрегатов в целом от 18 до 24 месяцев. Также необходимо время на восстановление самого машинного зала", — отметил директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

Трипольская ТЭС также может быть возобновлена. Об этом в эфире телемарафона сказал глава наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота. Он добавил, что ориентировочные сроки восстановления станции есть, но назвать их пока нельзя.

В то же время глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков на встрече, посвященной ситуации с энергоснабжением в Харьковской области сообщил, что его ведомство совместно с местными властями разработало план действий, который позволит возобновить поставки электричества бытовым и коммерческим потребителям в Харькове и области.

"В регионе уже установлены и работают шесть когенерационных установок, нужно установить дополнительные. Также прорабатываем альтернативную сеть — газотурбинные электростанции и мобильные котельные. Понимаем потребность и необходимую мощность", — отметил Кубраков.

Какие прогнозы на зиму

По словам Александра Харченко, к зиме Украине необходимо восстановить по меньшей мере 25-30% поврежденной тепловой генерации.

"Нам по полной нужно привлечь импорт. Также к зиме нужно максимально восстановить то, что можно из угольной генерации, из гидрогенерации и максимально построить объекты в газовой генерации", — отметил эксперт.

Кроме того, из-за российских атак на энергосистему Европейские страны собираются предоставить Украине 157 электрогенераторов. ЕС также направляет десять генераторов большой мощности (1 МВт) стоимостью 3,57 млн евро из собственных запасов RescEU. Каждый из этих генераторов имеет мощность 1 мегаватт и способен обеспечить электроэнергией больницу среднего размера при чрезвычайной ситуации.

Впрочем, по словам министра энергетики Германа Галущенко, делать сейчас какие-то прогнозы относительно сложности следующей зимы для энергетики Украины нецелесообразно. По его мнению, сейчас никто не сможет сказать, с какой генерацией Украина окажется зимой.

"На самом деле, выглядит все хорошо, потому что система, несмотря на российские удары, целостная", — добавил он.

Напомним, мы писали, что в Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии. В настоящее время не предполагается ввод графиков отключений электроэнергии для домохозяйств по всей стране.

Также в Украине будут выключать свет для бизнеса и промышленности. Из-за масштабов повреждений, нанесенных армией России, в вечерние пиковые часы могут применяться графики ограничений мощности для бизнеса и промышленности.