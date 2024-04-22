В якому стані енергетика України після обстрілів у 2024 році

Працівник ДТЕК. Фото: EPA/UPG

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Цієї весни українська енергетика зіткнулася з новими обстрілами РФ. Цього разу окупанти почали завдавати удари по об'єктах генерації — себто електростанціям. Від ворожих обстрілів постраждали Дніпровська гідроелектростанція у Запоріжжі, Трипільська ТЕС на Київщині, а також велика кількість інших об'єктів енергетичної інфраструктури у різних містах країни.

Новини.LIVE розповідають в якому стані знаходиться енергетика України після обстрілів у 2024 році та чи чекати українцям на повторення масових блекаутів.

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Удари РФ по енергетиці України

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найболючішою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

"Ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Мета — не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни", — коментував ситуацію міністр енергетики України Герман Галущенко.

Наслідки ракетного удару по ДніпроГЕС. Фото: t.me/Denys_Smyhal

За інформацією Укргідроенерго, на місці влучення у станцію виникла пожежа, постраждав машинний зал. В результаті ворожої атаки ДніпроГЕС була виведена за ладу та перестала генерувати електроенергію.

"У Запоріжжі в ГЕС влучили 8 разів. Це надзвичайно важливий для України об'єкт. Поки що небезпеки для громадян немає. Але об'єкт справді виведений з ладу", - повідомив в ефірі телемарафону представник Офісу генпрокурора Юрій Білоусов.

Крім того, за даними мера Харкова Ігоря Терехова, російська армія 22 березня зруйнувала основні об'єкти енергопостачання міста у тому числі й Зміївську ТЕС. Це призвело до того, що понад 60% мешканців залишилися без електрики. Для зниження навантаження на енергосистему місцева влада прийняла рішення припинити опалювальний сезон достроково. Майже 700 тисяч мешканців Харкова залишилися без електроенергії. У місті не функціонувало метро, система оповіщення та світлофори.

Через 20 днів, 11 квітня, Росія вдарила по українській енергетиці знову. Цього разу під час масованої комбінованої атаки було повністю знищено Трипільську теплову електростанцію (ТЕС) у Київській області.

"Чорний день в історії "Центренерго". Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки знищено всю нашу генерацію", — було сказано в повідомленні пресслужби ПАТ "Центренерго".

У компанії зазначили, що внаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. В "Центренерго" зазначили, що Трипільська ТЕС була основним постачальником електроенергії для Київської, Черкаської та Житомирської областей.

Наслідки ракетного удару по Трипільській ТЕС. Фото: ukranews

Які наслідки ударів РФ по енергетиці України

Дніпровська ГЕС мала потужність понад півтори тисячі мегаватів і відігравала ключову роль у балансуванні енергосистеми, компенсуванні пікових навантажень та регулюванні роботи енергосистеми в цілому. Під час весняної повені ГЕС є особливо продуктивними, оскільки вони можуть виробляти більше електроенергії для об'єднаної енергосистеми. Однак після атаки РФ українська енергосистема втратила Дніпровську ГЕС на невизначений термін.

Загальна максимальна потужність Трипільської ТЕС складала 1800 мегаватів. Разом з Вуглегірською та Зміївською вони виробляли понад 7600 мегаватів, що становило приблизно 14% від загального обсягу генерації. Крім того, ці станції виконували функцію регулювання потужності, тобто в періоди пікового навантаження їх запускали для покриття дефіциту енергії.

За словами директору Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, з 22 березня — початку масованих обстрілів енергосистеми — Україна втратила приблизно 70-75% теплової генерації та 35-40% гідрогенерації, що спричинило серйозний дефіцит електроенергії.

Такі міста, як Харків, зіткнулися з відключеннями через руйнування високовольтних ліній, також постраждали Одеса та великі споживачі у Кривому Розі. Експерти припускають, що відновлення електромереж цих міст може тривати близько місяця. Вони також додають, що при збільшенні споживання електрики у липні-серпні для балансування енергосистеми можуть застосовуватись відключення електроенергії.

У ДТЕК, найбільшій приватній енергетичній компанії, яка до початку війни контролювала значну частину теплової генерації країни, зазначили, що нові атаки з боку Росії на енергетичну інфраструктуру є найбільш руйнівними за останні два роки бойових дій.

Вже після першого удару 22 березня ДТЕК втратила 50% генерації. Постраждали Бурштинська та Ладижинська ТЕС. Однак після нових обстрілів компанія повідомила про ще більш серйозні руйнування.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону зазначив, що 5 із 6 ТЕС отримали дуже серйозні пошкодження, деякі блоки зруйновано майже повністю, інші частково. У компанії, підкреслили, що масштаб руйнувань настільки великий, що без підтримки міжнародних донорів відновлення буде неможливим.

Зміївська ТЕС у Харківській області. Фото: Мaksim Sidorov

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія знищила майже всю теплову електрогенерацію України, а також наголосив на можливій загрозі для українських атомних станцій. Цю заяву він зробив під час спеціального засідання Європейської ради.

"Росія вже знищила майже всю нашу теплову електрогенерацію. Під ударами терористів — дамби та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура. Ми бачимо також, що Росія не відмовляється від радіаційного шантажу і, зокрема, продовжує по-дикунськи гратися з безпекою Запорізької атомної станції. Ми не виключаємо, що під загрозою від російського терору також інфраструктура інших наших атомних станцій та мереж розподілу", — додав Зеленський.

Яка ситуація з енергетикою сьогодні та чи зростуть тарифи

На цей момент обмеження в споживанні електроенергії застосовуються лише на території Харківської області, Кривому Розі та для промисловості Донецької області. Для забезпечення потреб споживачів Україна використовує як електроенергію власної генерації, так імпорт та аварійну допомогу від сусідніх країн.

В інтерв'ю з CNN генеральний директор ДПЕК Максим Тимченко зазначив, що останні обстріли з боку Росії створили найскладнішу ситуацію в енергосистемі від початку повномасштабного вторгнення. Він додав, що завдяки теплій погоді та імпорту електроенергії з Європи наразі ситуація стабільна, однак попередив, що влітку, коли очікується висока температура, дефіцит енергосистеми може збільшитись.

Щодо можливого підвищення тарифів, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі телемарафону не став заперечувати можливе їх підвищення. Втім, він зазначив, що вони не зростуть до ринкового рівня.

"До ринкового рівня тарифи на енергію, думаю, все-таки не підвищуватимуться, навіть якщо вони будуть підвищуватися. Тому що ринковий рівень — це достатньо високий рівень, це той рівень, по якому зараз платять промислові споживачі", — підкреслив нардеп.

Чи можливе відновлення генерації

Звісно, що як і будь-який об'єкт інфраструктури електростанції можна відремонтувати, а пошкоджене обладнання замінити. Проте все це потребує грошей та часу, і ніхто гарантує, що не буде нових влучань по електростанціях.

Втім, вже існують плани відновлення роботи як ДніпроГЕС, так і Трипільської ТЕС. "Укргідроенерго" прогнозує, що відновлення гідроагрегатів Дніпровської ГЕС триватиме від 18 до 24 місяців.

"На виготовлення електричного обладнання під індивідуальне замовлення, а це здебільшого європейське і світове виробництво, необхідно 9-12 місяців. На відновлення гідроагрегатів в цілому — від 18 до 24 місяців. Також необхідний час на відбудову самої машинної зали", — зазначив директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Трипільська ТЕС також може бути відновлена. Про це в ефірі телемарафону сказав голова наглядової ради "Центренерго" Андрій Гота. Він додав, що орієнтовні терміни відновлення станції є, але назвати їх поки що не можна.

Водночас голова Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков на зустрічі, присвяченій ситуації з енергопостачанням на Харківщині, повідомив, що його відомство спільно з місцевою владою розробило план дій, який дозволить відновити постачання електрики побутовим та комерційним споживачам у Харкові та області.

"У регіоні вже встановлені та працюють шість когенераційних установок, потрібно встановити додаткові. Також опрацьовуємо альтернативну мережу — газотурбінні електростанції та мобільні котельні. Розуміємо потребу та необхідну потужність", — зазначив Кубраков.

Які прогнози на зиму

За словами Олександра Харченка, до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації.

"Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації", — зазначив експерт.

Крім того, через російські атаки на енергосистему Європейські країни збираються надати Україні 157 електрогенераторів. ЄС також спрямовує десять генераторів великої потужності (1 МВт) вартістю 3,57 мільйона євро із власних запасів RescEU. Кожен із цих генераторів має потужність 1 мегават і здатний забезпечити електроенергією лікарню середнього розміру при надзвичайній ситуації.

Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку.

"Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною", — додав він.

Нагадаємо, ми писали, що в Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії. Наразі не передбачається введення графіків відключень електроенергії для домогосподарств по всій країні.

Також в Україні вимикатимуть світло для бізнесу та промисловості. Через масштаби пошкоджень, завданих армією Росії, у вечірні пікові години можуть застосовуватись графіки обмежень потужності для бізнесу та промисловості.