Роботодавці платитимуть більші суми штрафів у 2024 році, — Держпраці

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Державній службі України з питань праці розповіли, які будуть штрафи за нелегальну працю. У розрахунку застосовуватимуть розмір мінімальної зарплати, який має підвищитися у 2024 році.

Про це йдеться у матеріалах одного з управлінь Держпраці.

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Які будуть штрафи за найману працю у 2024 році

Згідно зі ст. 265 Кодексу законів про працю (КЗпП), юридичні та фізособи-підприємці, які використовують найману працю, мають нести відповідальність у вигляді штрафних санкцій за порушення законодавства.

Під час розрахунку суми штрафу застосовують розмір мінімальної зарплатні, встановлений на час виявлення порушення. Таким чином, вже з 1 січня 2024-го штраф розраховуватиметься на основі підвищеної зарплати до 7,1 тис. гривень, а з 1 квітня — від 8 тис. гривень.

Штраф 10-кратного розміру мінімальної зарплатні, за кожного працівника, щодо якого роботодавець скоїв порушення очікується за:

фактичний допуск працівників до роботи, не оформивши трудовий договір (контракт);

оформлення працівників на неповний робочий час чи за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, тоді як насправді відбувається фактичне виконання роботи упродовж всього робочого часу, та виплата зарплати (винагороди) без сплати ЄСВ, податків.

Зараз це — 67 тис. гривень;

з 1 січня 2024 року — 71 тис. гривень;

з 1 квітня 2024 року — 80 тис. гривень;

До юросіб та ФОП, платників єдиного податку І-ІІІ груп застосовують попередження.

Штраф 16-кратного розміру мінімальної зарплатні сплачують за:

недопуск до проведення перевірки з питань виявлення вищевказаних порушень чи створення перешкод у її здійсненні.

Зараз це — 107,2 тис. гривень;

з 1 січня 2024 року — 113,6 тис. гривень;

з 1 квітня 2024 року — 128 тис. гривень.

Штраф 3-кратного розміру мінімальної зарплатні сплачують за:

порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, інших виплат, більш ніж за один місяць;

виплата грошей не в повному обсязі.

Зараз це — 20,1 тис. гривень

з 1 січня 2024 року — 21,3 тис. гривень;

з 1 квітня 2024 року — 24 тис. гривень.

Штраф 2-кратного розміру мінімальної зарплатні за кожного працівника, щодо якого не були дотримані мінімальні держгарантії в оплаті праці.

Зараз це — 13,4 тис. гривень.

з 1 січня 2024 року — 14,2 тис. гривень;

з 1 квітня 2024 року — 16 тис. гривень.

Штраф 4-кратного розміру мінімальної зарплатні, за кожного працівника, щодо якого не дотримані гарантії та пільги робітникам, яких залучають до виконання обов'язків, що передбачені законами про військовий обов'язок та військову службу, про альтернативну службу та мобілізацію.

Зараз це — 26,8 тис. гривень.

з 1 січня 2024 року — 28 4 тис. гривень;

з 1 квітня 2024 року — 32 тис. гривень.

Попередження — до юросіб та ФОП — платників єдиного податку І-ІІ груп.

Більше про штрафи

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) планує затвердити новий механізм визначення розмірів штрафів за порушення законодавства у частині захисту економічної конкуренції. Регулятор підтримав відповідний проєкт розпорядження.

Також повідомляли, що в Державній податковій службі України попереджають українців про систему покарань за порушення у сфері продажів онлайн. Зокрема, тепер суворо карають за нелегальний бізнес у соцмережах Facebook та Instagram.