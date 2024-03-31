Ціни на пальне в Україні станом на 1 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на пальне на автозаправних станціях України знову оновили. Проте вартість бензину та дизелю не змінилась за останні три дні. Ціни на автогаз також залишились на рівні попередніх днів.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 1 квітня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 1 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 1 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 57,03 грн/л;

А-95 — 53,52 грн/л;

А-92 — 50,52 грн/л;

дизельне пальне — 53,79 грн/л;

скраплений газ — 28,07 грн/л.

A-95+ — 56,57 грн/л;

А-95 — 53,15 грн/л;

А-92 — 49,91 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 53,50 грн/л;

скраплений газ — 27,99 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 1 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

1 квітня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 52,37 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Автотранс" — 53,47 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal та RLS — 48,90 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Нагадаємо, у квітні українців можуть очікувати нові ціни на пальне. Ймовірно, вартість бензину та дизельного пального буде зростати, проте, що буде з цінами на скраплений газ, наразі незрозуміло.

М и також писали про рейтинг найекономічніших бензинових авто у 2024 році. Десятка найбільш економічно ефективних бензинових автомобілів споживають менш як 5 літрів палива на 100 км пробігу. Цікаво, що серед машин, які потрапили до рейтингу, лише одна — Toyota Aygo X — не є м’яким гібридом (MHEV).