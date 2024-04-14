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Ціни на бензин в Україні — скільки буде коштувати пальне завтра

14 квітня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 15 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ціни на пальне оновили на українських АЗС. Проте вартість бензину у неділю, 14 квітня, не змінилася. Ціни на дизель та автогаз також залишаються на рівні попередніх днів.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 15 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 15 квітня

За даними моніторингового сайту, 15 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 57,82 грн/л;
  • А-95 — 54,28 грн/л;
  • А-92 — 51,29 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,47 грн/л;
  • скраплений газ — 27,98 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 57,29 грн/л;
  • А-95 — 53,76 грн/л;
  • А-92 — 50,85 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 54,07 грн/л;
  • скраплений газ — 28,06 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 15 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 15 квітня

15 квітня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають на SOCAR — 59,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авиас" — 53,45 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,87 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 49,68 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

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