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Ціни на пальне почали знижуватись — якою буде вартість бензину завтра

5 квітня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 6 квітня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ціни на деякі види пального на українських АЗС дещо знизились. Так, вартість бензину А-92 та автогазу впала на одну копійку. Проте інші види пального продовжують зростати в ціні.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 6 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 6 квітня

За даними моніторингового сайту, 6 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 57,35 грн/л;
  • А-95 — 53,87 грн/л;
  • А-92 — 50,94 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,15 грн/л;
  • скраплений газ — 28,04 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 57,03 грн/л;
  • А-95 — 53,52 грн/л;
  • А-92 — 50,52 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 53,79 грн/л;
  • скраплений газ — 28,07 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 6 квітня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 6 квітня

Шостого квітня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі ZOG — 52,50 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 49,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Автотранс" — 53,97 грн/л, найдешевше на АЗС ZOG та RLS  — 49,50 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, у квітні українців можуть очікувати нові ціни на пальне. Ймовірно, вартість бензину та дизельного пального буде зростати, проте, що буде з цінами на скраплений газ, наразі незрозуміло. 

М и також писали, як змінилися ціни на ремонт автомобілів в Україні у 2024 році. Згідно з даними експертів Інституту досліджень авторинку спільно з RemOnline, середній чек на СТО України зараз становить 6 022 грн.

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