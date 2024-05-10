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Ціни на пальне продовжують знижуватися — якою буде вартість бензину завтра

10 травня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 11 травня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських АЗС оновили ціни на пальне. За останню добу вартість всього пального знизилась. Особливо подешевшав автогаз — його ціна впала на 18 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 11 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 11 травня

За даними моніторингового сайту, 11 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,48 грн/л;
  • А-95 — 55,84 грн/л;
  • А-92 — 52,44 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,53 грн/л;
  • скраплений газ — 26,95 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 59,51 грн/л;
  • А-95 — 55,89 грн/л;
  • А-92 — 52,69 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 54,09 грн/л;
  • скраплений газ — 27,44 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 11 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 11 травня

11 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 61,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,49 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,30 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,7 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,96 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ціни на нафту підскочили до тижневого піку у п'ятницю, 10 травня. Це сталося після того, як дані з США та Китаю вказали на зростання попиту, а занепокоєння через конфлікт в Газі підтримало ціни на чорне золото.

Раніше ми розповідали, що головними причинами ДТП в Україні є перевищення швидкості та недотримання правил маневрування. Такі порушення особливо небезпечні на мокрій дорозі.

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