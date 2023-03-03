Олег Гороховський розповів, скільки коштів на армію українці зібрали за рік у Monobank

Олег Гороховський

З початку повномасштабного вторгнення росії українці об'єдналися, як ніколи. Упродовж року великої війни було відкрито чимало зборів для ЗСУ. За цей час українці зібрали 486 мільйонів гривень у Monobank.

Про це повідомив співзасновника Monobank Олег Гороховський.

Які збори коштів були впродовж року

За словами Гороховського, за менше, ніж рік для українців у Monobank було відкрито сім масштабних зборів. Серед них:

Травень'22. Збір із розіграшем марок — 10 млн грн для фонду Притули.

Червень’22. Збір на Warmate — 64 млн грн для United24.

Жовтень’22. Збір на "Ловця шахедів" — 153 млн грн для United24.

Листопад'22. Збір на морські дрони — 40 млн грн для United24.

Грудень’22. Новорічна ялинка. Збір на розвідувально-ударні комплекси для ТРВ ЗСУ — 55 млн грн для фонду "Повернись живим".

Січень '23. Збір на допомогу постраждалим у Дніпрі — 103 млн грн для фонду Kiddo.

Лютий '23. Збір на дрони DJI Mavic 3T — 61 млн грн для United24.

Разом менше ніж за рік зібрали 486 000 000 гривень.

"Це просто неймовірно! Дякую кожному, хто бере участь у зборах, а це більше одного мільйона українців. Як же я пишаюся вами! Непереможна нація! Великий народ!" — відреагував Олег Гороховський.

Нагадаємо, українці розкупили понад 30 тисяч спецпачок "Артемсолі" за перший тиждень. Завдяки цьому зібрали майже 14 мільйонів гривень на дрони-камікадзе для ЗСУ.

Окрім того, активно організовували збори для українців за кордоном. Так, наприкінці грудня у Польщі запустили благодійний збір коштів на зимове спорядження для ЗСУ.

Також у кінці січня Литва розпочала збір коштів на радари ППО для України. За перший день вдалося зібрати понад 460 тисяч євро.