Олег Гороховський розповів, скільки коштів на армію українці зібрали за рік у Monobank

У Monobank розповіли, скільки коштів на армію українці зібрали за рік
З початку повномасштабного вторгнення росії українці об'єдналися, як ніколи. Упродовж року великої війни було відкрито чимало зборів для ЗСУ. За цей час українці зібрали 486 мільйонів гривень у Monobank.
Про це повідомив співзасновника Monobank Олег Гороховський.
-
Масштабні відключення світла на Київщині: що відомо
-
Путінські пропагандисти заговорили про неминучу поразку та радять z-патріотам готуватися до суїциду
-
На острові Пасхи знайшли нову статую
-
У Бангладеш стався потужний вибух на кисневому заводі: є загиблі
-
Який артеріальний тиск небезпечний та як правильно його міряти: відповідь кардіолога
-
Від російських обстрілів загинули ще двоє мирних жителів Бахмута
-
Удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 13
-
Тренер збірної України Руслан Ротань про Олімпійські ігри-2024: "Будемо прагнути цього"
-
Ще понад 900 окупантів, танки та артсистеми: оновлені дані про втрати рф у війні
-
До США уже прибули перші українські пілоти для навчання управління F-16, — ЗМІ
Які збори коштів були впродовж року
За словами Гороховського, за менше, ніж рік для українців у Monobank було відкрито сім масштабних зборів. Серед них:
- Травень'22. Збір із розіграшем марок — 10 млн грн для фонду Притули.
- Червень’22. Збір на Warmate — 64 млн грн для United24.
- Жовтень’22. Збір на "Ловця шахедів" — 153 млн грн для United24.
- Листопад'22. Збір на морські дрони — 40 млн грн для United24.
- Грудень’22. Новорічна ялинка. Збір на розвідувально-ударні комплекси для ТРВ ЗСУ — 55 млн грн для фонду "Повернись живим".
- Січень '23. Збір на допомогу постраждалим у Дніпрі — 103 млн грн для фонду Kiddo.
- Лютий '23. Збір на дрони DJI Mavic 3T — 61 млн грн для United24.
Разом менше ніж за рік зібрали 486 000 000 гривень.
"Це просто неймовірно! Дякую кожному, хто бере участь у зборах, а це більше одного мільйона українців. Як же я пишаюся вами! Непереможна нація! Великий народ!" — відреагував Олег Гороховський.
Нагадаємо, українці розкупили понад 30 тисяч спецпачок "Артемсолі" за перший тиждень. Завдяки цьому зібрали майже 14 мільйонів гривень на дрони-камікадзе для ЗСУ.
Окрім того, активно організовували збори для українців за кордоном. Так, наприкінці грудня у Польщі запустили благодійний збір коштів на зимове спорядження для ЗСУ.
Також у кінці січня Литва розпочала збір коштів на радари ППО для України. За перший день вдалося зібрати понад 460 тисяч євро.