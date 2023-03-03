Україна домовилася з Польщею про спрощення транзиту зерна

Нові рішення дозволять покращити прикордонне оформлення транзиту зерна

Україна домовилася із Польщею про спрощення умов транзиту зернових та олійних культур. Це допоможе спростити перевезення через кордон, але водночас протидіяти можливим порушенням.

Про це заявив віцепрем'єр Польщі Генрик Ковальчик, повідомляє "Європейська правда".

Що відомо

Домовленості було досягнуто у Варшаві на зустрічі міністра аграрної політики України Миколи Сольського з польським міністром сільського господарства і розвитку села Генриком Ковальчиком 3 березня.

"Ми дійшли висновків, які, з одного боку, покращать транспортування через кордон, а з іншого боку, дадуть повне відчуття продовольчої безпеки в країні", — сказав міністр сільського господарства Польщі.

Він запевнив, що всі продукти, які перевозяться з України до Польщі, і надалі підлягатимуть дуже суворому фітосанітарному контролю.

"Ми хочемо, щоб польські продукти харчування, а також корми, були повністю захищені", — заявив він.

Ковальчик також анонсував нові процедури для транзиту українського зерна через Польщу.

"Ми також хочемо запровадити гарантії, але без необхідності повного фітосанітарного контролю, для продуктів, які будуть перевозитися з України транзитом. Тут ми домовилися про два шляхи в залежності від виду транспорту", — повідомив міністр.

Як він пояснив, у випадку залізничних перевезень перевізник буде зобов'язаний убезпечити, опломбувати вагони до моменту перевантаження. Перевірки здійснюватиме Національна податкова адміністрація. Також вимагатиметься "дуже чітке зазначення місця призначення" вантажу. Ковальчик додав, що аналогічні процедури будуть застосовуватися і до колісного транспорту.

За його словами, очікується, що нові рішення дозволять покращити прикордонне оформлення транзиту зерна.

Нагадаємо, аграрії попереджають про здорожчання низки продуктів в Україні у 2023 році. Йдеться про хліб, овочі та фрукти.