Ціни на продукти — аграрії попередили про здорожчання

Йдеться про хліб, овочі та фрукти

Аграрії попереджають про здорожчання низки продуктів в Україні у 2023 році. Йдеться про хліб, овочі та фрукти.

Про це розповів голова Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Причини зростання цін

Голова ВАР назвав кілька об’єктивних причин, які можуть призвести до здорожчання вищевказаних категорій продуктів.

Він зазначив, що поточного року через окупацію частини території України зменшиться посівна площа земель, де традиційно вирощують зерно. Незначний дефіцит овочів та фруктів через окупацію територій буде компенсований вирощуванням в інших регіонах.

"Аграрії в центральних і західних регіонах ще на початку повномасштабної війни, розуміючи обставини окупації, почали диверсифікувати напрямки роботи, почали більше засаджувати сади в своїх регіонах. Вирощувати більше овочів", — розповів експерт.

Марчук наголосив, що Україна планує надалі імпортувати зерно, овочі та фрукти. Оскільки попит може переважати над пропозицією, то ціни можуть зрости.

"Значна частина (зерна, овочів та фруктів. — Ред.) буде імпортуватися. Якщо ж будемо імпортувати і попит буде більший ніж пропозиція — це може призвести до здорожчання", — пояснив він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Більшість стосуються завищених цін під час продажу товарів.

Також ми писали, що в Україні продукти харчування продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року. Споживча інфляція цьогоріч зменшуватиметься: з 26,6% торік до 18,7% у цьому році. Потім у 2024 році інфляція становитиме близько 10%. А у наступних роках — буде ще меншою.