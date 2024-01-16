Уряд виділив майже 800 млн грн військовим — на що підуть гроші
Кабінет міністрів під час засідання 16 січня виділив з резервного фонду державного бюджету 792 млн гривень на зміцнення обороноздатності. Ідеться про додаткове фінансування військових підрозділів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Додаткове фінансування для бригад ЗСУ
За словами голови уряду, кошти направлять військовими підрозділами на нагальні потреби — закупівлю боєприпасів, тепловізорів, дронів.
Прем’єр зазначив, що йдеться про додаткове фінансування для кожної бригади (пропорційно до сплаченого у грудні ПДФО).
"Підсилюємо нашу армію для ефективної протидії ворогові, для звільнення та захисту наших земель, для якнайшвидшої перемоги", — наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає підвищення податку на прибуток банків з 18% до 50% за 2023 рік і до 25% у наступні роки. Очікується, що це дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету для фінансування воєнних витрат.
Очікується, що Міноборони спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості у 2024 році збільшать у декілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Основну увагу звернуть на засоби протиповітряної оборони.
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