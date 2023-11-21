Податки на надприбутки банків — відоме рішення Ради

Американська валюта на касі банку. Фото: Unplush

Верховна Рада ухвалила проєкт закону 9656-д, що передбачає додаткове тимчасове оподаткування банків. Документ підтримали у другому читанні та в цілому.

Про це розповів голова Фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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Детальніше про законопроєкт

За словами Гетманцева, під час підготовки проєкту до другого читання першопочаткова версія документа отримала деякі зміни:

ставка оподаткування надприбутків банків за результатами 2023-го становитиме 50%;

базова ставка податку на прибуток для банків у 2024-му дорівнюватиме 25%.

До цього пропонували сплату податку до держбюджету на рівні 36% із доходів 2024-2025 років. Нині податок становить 18%.

"Вдячний Нацбанку та колегам за конструктивний підхід і плідне обговорення", — повідомив голова профільного комітету.

Джерело: ВРУ

Очікується, що така ініціатива дозволить забезпечити додаткові надходження до державної казни для фінансування воєнних витрат, додав нардеп.

Надприбутки банків у 2023-му

Як повідомляв Національний банк, платоспроможні банки у січні-вересні цього року відзвітували про рекордні прибутки. Фінустанови сумарно отримали 109,85 млрд грн прибутку (після оподаткування).

Найбільший обсяг прибутку у державного ПриватБанку — 43,37 млрд грн. Далі йде ще одна державна фінустанова Ощадбанк — 14,17 млрд грн. Також у п'ятірці лідерів за прибутками: Райффайзен Банк — 6,13 млрд грн, Укрсиббанк — 5,68 млрд грн, ПУМБ — 5,66 млрд грн.

Що ще варто знати

Раніше ми повідомляли, що Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт про оподаткування надприбутків банків. При цьому ставки податків та терміни змінили.

Також ми писали, що в Україні народні депутати можуть ввести податки на криптовалюту. До Верховної Ради внесли відповідний законопроєкт.