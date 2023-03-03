Будівництво стане недоступним для корупціонерів — як працює послуга для забудовників в Дії

Розпочали бета-тестування оформлення документів на будівництво у "Дії"

В Україні розпочали бета-тестування оформлення документів на будівництво у застосунку державних послуг "Дія". Такий сервіс спростить подачу документів та прибере корупційну складову.

Про це повідомив голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Що дозволить сервіс

"Дозвільні процедури у сфері будівництва небезпідставно вважались однією з найкорумпованіших сфер у державі. Змінювались прізвища, не раз навіть перезавантажувались регуляторні та наглядові органи — але принципи, за якими вони працювали, залишалися незмінними. Наша команда має тверде переконання — там, де це тільки можливо, і насамперед у корупціоногенних сферах і питаннях, все треба переводити "у цифру", яка, як відомо хабарів не вимагає і не бере", — написав Гетманцев.

За його словами, електронна дозвільна система відкриється для житлових багатоквартирних будинків, промислових об’єктів та торгово-розважальних центрів (т.з. об’єкти СС2 і СС3).

Щоб отримати дозвіл на будівництво, не потрібно вводити інформацію вручну, додавати електронні скан-копії різних документів. Всі необхідні документи підтягнуться автоматично з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та інших державних ресурсів.

Перед відправкою заявки відбуватиметься попередня електронна перевірка правильності документів, і в разі знаходження помилки — система зверне на неї увагу заявника: що саме доведеться скоригувати.

"Численні умисні "завертання документів" (зрозуміло, з натяком на що) залишаться у минулому", — зауважив він.

Забудовники (фізичні та юридичні особи) можуть долучатися до бета-тесту послуги "Дозвіл на виконання робіт" за посиланням.

Нагадаємо, в Україні всі медичні заклади відтепер мають будувати за новими правилами. Це прописано в оновлених державних будівельних нормах (ДБН).