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Забудовникам переріжуть шляхи до корупції: що вигадали в "Дії"

3 березня 2023 10:58
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Будівництво стане недоступним для корупціонерів — як працює послуга для забудовників в Дії
Розпочали бета-тестування оформлення документів на будівництво у "Дії"
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні розпочали бета-тестування оформлення документів на будівництво у застосунку державних послуг "Дія". Такий сервіс спростить подачу документів та прибере корупційну складову.

Про це повідомив голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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"Дозвільні процедури у сфері будівництва небезпідставно вважались однією з найкорумпованіших сфер у державі. Змінювались прізвища, не раз навіть перезавантажувались регуляторні та наглядові органи — але принципи, за якими вони працювали, залишалися незмінними. Наша команда має тверде переконання — там, де це тільки можливо, і насамперед у корупціоногенних сферах і питаннях, все треба переводити "у цифру", яка, як відомо хабарів не вимагає і не бере", написав Гетманцев.

За його словами, електронна дозвільна система відкриється для житлових багатоквартирних будинків, промислових об’єктів та торгово-розважальних центрів  (т.з. об’єкти СС2 і СС3).

Щоб отримати дозвіл на будівництво, не потрібно вводити інформацію вручну, додавати електронні скан-копії різних документів. Всі необхідні документи підтягнуться автоматично з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та інших державних ресурсів.

Перед відправкою заявки відбуватиметься попередня електронна перевірка правильності документів, і в разі знаходження помилки система зверне на неї увагу заявника: що саме доведеться скоригувати.

"Численні умисні "завертання документів" (зрозуміло, з натяком на що) залишаться у минулому", зауважив він.

Забудовники (фізичні та юридичні особи) можуть долучатися до бета-тесту послуги "Дозвіл на виконання робіт" за посиланням.

Нагадаємо, в Україні всі медичні заклади відтепер мають будувати за новими правилами. Це прописано в оновлених державних будівельних нормах (ДБН).

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