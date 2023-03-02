В Україні лікарні будуватимуть по-новому: що змінилося
В Україні всі медичні заклади відтепер мають будувати за новими правилами. Це прописано в оновлених державних будівельних нормах (ДБН).
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури України у Facebook.
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Що передбачають нові норми
Як зазначили у відомстві, нові норми необхідно буде враховувати під час будівництва, реконструкції, капітального ремонту. Правила стосуються також окремих частин на реставрацію. Будівництво має відбуватися з урахуванням принципів безбар'єрності, інклюзивності, а також відповідно до норм організації цивільного захисту та енергоефективності.
Так, відповідно до ДБН, біля головного входу медичного закладу обов’язково мають бути паркомісця для авто, якими керують люди з інвалідністю, стоянки для роверів та мотоциклів, електрозарядні пристрої для електрокарів, а на території стаціонарів можуть бути розміщені вертодроми. Палати мають бути максимум двомісні і з душовою кабіною.
"Норми максимально наближені до європейських стандартів в частині об’ємно-планувальних рішень, вимог до вентиляції, можливості автономного та безперебійного функціонування окремих приміщень за відсутності електрозабезпечення. Крім того, враховані особливості проведення капітальних ремонтів та реконструкції вже існуючих будівель, в тому числі — пам’яток архітектури", — додали у Мінінфраструктури.
Нагадаємо, за оцінками експертів проєкту "Росія заплатить", що реалізується аналітичним центром при Київській школі економіки KSE Institute, за підсумками 2022 року щонайменше 109 великих та середніх будівель підприємств в Україні зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, розпочатого росією 24 лютого.
Також ми писали, що на післявоєнне відновлення України може знадобитися від 350 до 700 млрд доларів. Також на це може піти 5-15 років. Такі підрахунки озвучили у громадській організації Transparency International Ukraine для Ukrayina.pl.