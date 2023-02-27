Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow 9 із 10 бізнесів в Україні відчули на собі вплив ракетних атак, — ЄБА arrow

9 із 10 бізнесів в Україні відчули на собі вплив ракетних атак, — ЄБА

27 лютого 2023 21:33
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Воєнний рік суттєво позначився на фінансових результатах підприємств в Україні
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Воєнний рік суттєво позначився на фінансових результатах підприємств в Україні.

За оцінками Європейської Бізнес Асоціації, яка об’єднує понад 900 компаній, наданими редакції Новини.LIVE, за підсумками року більшість підприємств зафіксували падіння доходів у доларах США: у 29% відбулось падіння до 20%, у 54% — падіння на 21% і більше. Тільки 6% компаній повідомили про відсутність змін, і ще 11% можуть похвалитися зростанням доходів у такий складний рік.

Читайте також:

Виклики для бізнесу

На кінець року майже вдвічі порівняно з жовтнем збільшилася кількість компаній, що відчули вплив ракетних атак на свою діяльність — з 47% до 89%. Російські обстріли призводять до переривання робочих процесів, скорочення кількості продуктивних годин, складнощів у плануванні, накопичення втоми співробітників, зростання витрат через використання генераторів та до інших негативних наслідків для операційної роботи компаній.

Перебої з енергопостачанням наразі очолюють рейтинг актуальних викликів бізнесу. Також компанії скаржаться на перебої зі зв’язком та Інтернетом. Окрема проблема — бронювання співробітників та виїзд за кордон. Наразі у 88% компаній, що входять в Асоціацію, є мобілізовані працівники. У 73% компаній кількість мобілізованих співробітників становить до 10% штату, а ще у 15% — 10-20%. До того ж, у 39% компаній були мобілізовані критичні спеціалісти, здебільшого це ІТ фахівці, інженери та інші представники технічних спеціальностей. Також серед труднощів — питання логістики та міграція населення. 

Внаслідок бойових дій 40% компаній, що входять до складу Асоціації, понесли безпосередні втрати. Чверть підприємств мають активи на окупованих територіях. Здебільшого це обладнання, техніка, нерухомість, транспорт.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що відбувається на ринку праці України з початку війни, а також про те, як рік війни позначився на державних фінансах України і вдарив по добробуту українців.
---
Про те, як бізнес в Україні пережив перший рік війни, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE.
 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

21:53 У Деснянському районі столиці проведуть тестування оновленої системи оповіщення: деталі

21:38 Заступник глави МВС Польщі не виключив скасування прикордонного руху з Білоруссю

21:18 Зима в Україні завершиться спокійно: прогноз погоди на завтра

20:56 Експерти назвали суму збитків українського бізнесу від війни в 2022 році

20:52 Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Удар у Мачулищах: блоха покусала гіганта

20:35 "Проблеми в них значні": Буданов розповів, звідки рф може брати зброю для продовження війни

Ексклюзив

20:31 Емоції міста: Київ напередодні весни очима фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

20:30 УПЛ повертається: як дебютував Ротань з "Олександрією" проти "Металіста 1925"

20:20 Одеські медики дали поради, як знезаразити воду

Новина з відео

20:30 УПЛ повертається: як дебютував Ротань з "Олександрією" проти "Металіста 1925"

Ексклюзив

20:04 У Києві повністю відновили відому багатоповерхівку, куди рік тому влучила ракета

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати у Донецькій області

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Новина з відео

17:57 Іво Бобул опинився в епіцентрі сексистського скандалу: "Жінки змінилися, стали меркантильними"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:50 Поліцейські Одещини стали донорами крові для постраждалих жителів Херсона

Новина з відео

16:59 Гурт "Антитіла" виступив у Лондоні разом з музикантами U2

Новина з відео

15:45 Нова "гойда": Охлобистін розповів росіянкам, що вони — грибниці

Новина з відео

15:39 "Бумбокс" та Сергій Жадан презентували саундтрек до фільму "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва

Новина з відео

15:20 Бій за Крим пройде за новим сценарієм, — Гуменюк

20:52 Удар у Мачулищах: блоха покусала гіганта

20:05 Рік російської пропаганди: як путінські наративи блокуються в Європі та ширяться в інших країнах

18:50 Наталія Приходько: Фонд Вадима Столара від початку війни надав допомоги вже на 271 млн гривень

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Ексклюзив

17:29 "Останнє" китайське попередження: що стоїть за мирними пропозиціями Піднебесної

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Як корупція підживлює війну

Ексклюзив

06:00 Як економіка росії переживає санкції, та що буде далі

Ексклюзив

18:00 "Долучатимуться до всіх військових конфліктів": астрологиня спрогнозувала зміну влади у росії та США

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Ексклюзив

10:00 На Бенксі будують плани: що буде з українськими роботами вуличного художника зі світовим ім'ям

Актуальне по темі

None 27 Лютий 21:53

У Деснянському районі столиці проведуть тестування оновленої системи оповіщення: деталі

None 27 Лютий 21:38

Заступник глави МВС Польщі не виключив скасування прикордонного руху з Білоруссю

None 27 Лютий 21:21

Зима в Україні завершиться спокійно: прогноз погоди на завтра

None 27 Лютий 20:57

Експерти назвали суму збитків українського бізнесу від війни в 2022 році

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB