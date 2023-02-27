9 із 10 бізнесів в Україні відчули на собі вплив ракетних атак, — ЄБА

Воєнний рік суттєво позначився на фінансових результатах підприємств в Україні

Воєнний рік суттєво позначився на фінансових результатах підприємств в Україні.

За оцінками Європейської Бізнес Асоціації, яка об’єднує понад 900 компаній, наданими редакції Новини.LIVE, за підсумками року більшість підприємств зафіксували падіння доходів у доларах США: у 29% відбулось падіння до 20%, у 54% — падіння на 21% і більше. Тільки 6% компаній повідомили про відсутність змін, і ще 11% можуть похвалитися зростанням доходів у такий складний рік.

Виклики для бізнесу

На кінець року майже вдвічі порівняно з жовтнем збільшилася кількість компаній, що відчули вплив ракетних атак на свою діяльність — з 47% до 89%. Російські обстріли призводять до переривання робочих процесів, скорочення кількості продуктивних годин, складнощів у плануванні, накопичення втоми співробітників, зростання витрат через використання генераторів та до інших негативних наслідків для операційної роботи компаній.

Перебої з енергопостачанням наразі очолюють рейтинг актуальних викликів бізнесу. Також компанії скаржаться на перебої зі зв’язком та Інтернетом. Окрема проблема — бронювання співробітників та виїзд за кордон. Наразі у 88% компаній, що входять в Асоціацію, є мобілізовані працівники. У 73% компаній кількість мобілізованих співробітників становить до 10% штату, а ще у 15% — 10-20%. До того ж, у 39% компаній були мобілізовані критичні спеціалісти, здебільшого це ІТ фахівці, інженери та інші представники технічних спеціальностей. Також серед труднощів — питання логістики та міграція населення.

Внаслідок бойових дій 40% компаній, що входять до складу Асоціації, понесли безпосередні втрати. Чверть підприємств мають активи на окупованих територіях. Здебільшого це обладнання, техніка, нерухомість, транспорт.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що відбувається на ринку праці України з початку війни, а також про те, як рік війни позначився на державних фінансах України і вдарив по добробуту українців.

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Про те, як бізнес в Україні пережив перший рік війни, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE.

