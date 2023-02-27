9 из 10 бизнесов в Украине ощутили на себе влияние ракетных атак, — ЕБА

Военный год существенно отразился на финансовых результатах предприятий в Украине

Военный год существенно отразился на финансовых результатах предприятий Украины.

По оценкам Европейской Бизнес Ассоциации (объединяет более 900 компаний), предоставленным редакции Новини.LIVE, по итогам года большинство предприятий зафиксировали падение доходов в долларах США: у 29% произошло падение до 20%, у 54% — падение на 21% и больше. Только 6% компаний сообщили об отсутствии изменений, и еще 11% могут похвастаться ростом доходов в столь сложный год.

Вызовы для бизнеса

К концу 2022 года почти вдвое по сравнению с октябрем увеличилось количество компаний, испытавших влияние ракетных атак на свою деятельность — с 47% до 89%. Российские обстрелы приводят к прерыванию рабочих процессов, сокращению количества производительных часов, сложностям в планировании, накоплению усталости сотрудников, росту затрат из-за использования генераторов и другим негативным последствиям для операционной работы компаний.

По состоянию на конец 2022 года перебои с энергоснабжением возглавляли рейтинг актуальных вызовов бизнеса. Также компании жалуются на перебои со связью и Интернетом. Отдельная проблема — бронирование сотрудников и выезд за границу. Сейчас у 88% входящих в Ассоциацию компаний есть мобилизованные сотрудники. У 73% компаний количество мобилизованных сотрудников составляет до 10% штата, а еще у 15% — 10-20%. К тому же у 39% компаний были мобилизованы критические специалисты, в основном это ИТ специалисты, инженеры и другие представители технических специальностей. Также среди проблем бизнеса — вопросы логистики и миграция населения.

В результате боевых действий 40% компаний, входящих в состав Ассоциации, понесли непосредственные потери. У четверти предприятий есть активы на оккупированных территориях. В основном это оборудование, техника, недвижимость, транспорт.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что происходит на рынке труда Украины с начала войны, а также о том, как год войны сказался на государственных финансах Украины и ударил по благосостоянию украинцев.

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Как бизнес в Украине пережил первый год войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE.