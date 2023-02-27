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9 из 10 бизнесов в Украине ощутили на себе влияние ракетных атак, — ЕБА

27 февраля 2023 21:33
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Военный год существенно отразился на финансовых результатах предприятий в Украине
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Военный год существенно отразился на финансовых результатах предприятий Украины.

По оценкам Европейской Бизнес Ассоциации (объединяет более 900 компаний), предоставленным редакции Новини.LIVE, по итогам года большинство предприятий зафиксировали падение доходов в долларах США: у 29% произошло падение до 20%, у 54% — падение на 21% и больше. Только 6% компаний сообщили об отсутствии изменений, и еще 11% могут похвастаться ростом доходов в столь сложный год.

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Вызовы для бизнеса

К концу 2022 года почти вдвое по сравнению с октябрем увеличилось количество компаний, испытавших влияние ракетных атак на свою деятельность — с 47% до 89%. Российские обстрелы приводят к прерыванию рабочих процессов, сокращению количества производительных часов, сложностям в планировании, накоплению усталости сотрудников, росту затрат из-за использования генераторов и другим негативным последствиям для операционной работы компаний.

По состоянию на конец 2022 года перебои с энергоснабжением возглавляли рейтинг актуальных вызовов бизнеса. Также компании жалуются на перебои со связью и Интернетом. Отдельная проблема — бронирование сотрудников и выезд за границу. Сейчас у 88% входящих в Ассоциацию компаний есть мобилизованные сотрудники. У 73% компаний количество мобилизованных сотрудников составляет до 10% штата, а еще у 15% — 10-20%. К тому же у 39% компаний были мобилизованы критические специалисты, в основном это ИТ специалисты, инженеры и другие представители технических специальностей. Также среди проблем бизнеса — вопросы логистики и миграция населения.

В результате боевых действий 40% компаний, входящих в состав Ассоциации, понесли непосредственные потери. У четверти предприятий есть активы на оккупированных территориях. В основном это оборудование, техника, недвижимость, транспорт.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что происходит на рынке труда Украины с начала войны, а также о том, как год войны сказался на государственных финансах Украины и ударил по благосостоянию украинцев.
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Как бизнес в Украине пережил первый год войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE.

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