Абрамович відмовився передавати гроші для України від продажу "Челсі"

Російський олігарх Роман Абрамович. Фото: росЗМІ

Російський олігарх Роман Абрамович відмовився передавати гроші для України від продажу футбольного клубу "Челсі". Він не підписав угоду про виділення 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Російський олігарх хоче, щоб частина коштів з продажу "Челсі" також дісталися громадянам РФ, які постраждали від війни.

Видання зазначає, що уряд Британії та Єврокомісія не погодяться на такий крок, поки діють санкції проти Російської Федерації.

Очільник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що наразі немає певності, що кошти будуть виплачені до того, як уряд піде на літні канікули наступного місяця.

"Ми хочемо переконатися, що вивільнені гроші надходять виключно до тих одержувачів, на яких вони спрямовані. Мені потрібна повна впевненість, що це так", — сказав Клеверлі.

Український фонд ще минулого літа очікував кошти від Абрамовича. Видання пише, що країна може отримати фінансову допомогу до настання зими.

Чому Абрамович продав ФК

Російський олігарх продав футбольний клуб "Челсі" під тиском санкцій проти РФ. Він отримав 2,9 млрд доларів. Тоді Абрамович заявив, що всі кошти виділить на допомогу Україні.

Після угоди уряд Британії повідомив, що кошти будуть зберігатися на рахунку в банку.

Нагадаємо, Великою Британією створено механізми, щоб вилучити на користь України кошти, отримані від продажу лондонського "Челсі". Для цього створили спеціальний Фонд.

Також ми писали, що у Великій Британії через бюрократичні процедури затягується процес узгодження передачі Україні коштів від продажу підсанкційним російським бізнесменом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі". Йдеться про суму у 2,9 млрд доларів.