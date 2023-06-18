Абрамович отказался передавать деньги для Украины от продажи "Челси"

Российский олигарх Роман Абрамович. Фото: росСМИ

Российский олигарх Роман Абрамович отказался передавать деньги для Украины от продажи футбольного клуба "Челси". Он не подписал соглашение о выделении 2,3 млрд фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Российский олигарх хочет, чтобы часть средств с продажи "Челси" также достались гражданам РФ, пострадавшим от войны.

Издание отмечает, что правительство Британии и Еврокомиссия не согласятся с таким шагом, пока действуют санкции против Российской Федерации.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что пока нет уверенности, что средства будут выплачены до того, как правительство уйдет на летние каникулы в следующем месяце.

"Мы хотим убедиться, что высвобожденные деньги поступают исключительно к тем получателям, на которых они направлены. Мне нужна полная уверенность, что это так", — сказал Клеверли.

Украинский фонд еще прошлым летом ожидал средства от Абрамовича. Издание пишет, что страна может получить финансовую помощь до наступления зимы.

Почему Абрамович продал ФК

Российский олигарх продал футбольный клуб "Челси" под давлением санкций против РФ. Он получил 2,9 млрд долларов. Тогда Абрамович заявил, что все средства выделит на помощь Украине.

После соглашения правительство Британии сообщило, что средства будут храниться на счете в банке.

Напомним, Великобританией созданы механизмы, чтобы изъять в пользу Украины средства, вырученные от продажи лондонского "Челси". Для этого был создан специальный Фонд.

Также мы писали, что в Великобритании из-за бюрократических процедур затягивается процесс согласования передачи Украине средств от продажи подсанкционным российским бизнесменом Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси". Речь идет о сумме в 2,9 млрд долларов.