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Adidas вперше за 30 років зазнає збитків: які причини

8 березня 2023 22:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Загалом у 2022 році чистий прибуток компанії впав на 70%
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Adidas анонсував перші збитки за останній 31 рік роботи. Компанія переживає труднощі, скорочує дивіденди та бонуси.

Про це повідомляє Financial Times.

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Збитки в Adidas

Відомо, що наприкінці 2022 року другий за величиною виробник спортивного одягу у світі отримав квартальні операційні збитки, оскільки продажі з Китаю скоротилися вдвічі, а кількість непроданих кросівок Yeezy зросла після рішення бренду розірвати зв’язки з американським репером Каньє Вестом.

Німецька група спортивного одягу скоротила свої річні дивіденди на 79 % до 70 центів із 3,30 євро у 2021 році.

Операційний збиток у четвертому кварталі в розмірі 724 мільйони євро був кращим, ніж очікування аналітиків про збиток у 782 мільйони євро, але 50-відсоткове падіння продажів у Китаї за цей період було "набагато вищим, ніж очікувалося".

Загалом у 2022 році продажі зросли на 1% без урахування коливань курсу валют, а чистий прибуток впав на 70% до 638 мільйонів євро.

Adidas у середу повторив попередження минулого місяця про те, що у 2023 році він може зазнати щорічних збитків до 700 мільйонів євро, що стане першими збитками за 31 рік. Загальні продажі цього року впадуть "високими однозначними темпами".

Рішення групи розірвати зв’язки з Каньє Вестом у жовтні знищить 1,2 млрд євро річного доходу та може призвести до збитків у 500 млн євро, якщо бренд Yeezy не зможе продати свій запас кросівок, що залишився.

Торік товарні запаси зросли на 49% до 6 мільярдів євро, включаючи непродані кросівки Yeezy вартістю 400 млн євро. В Adidas ще не вирішили, що робити з непроданими запасами Yeezy: розглядаються варіанти від знищення продукції до її продажу та пожертвування виручених коштів на благодійність.

Нагадаємо, у 2022 році обсяг чистого прибутку міжнародної мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's скоротився на 18%. За підсумком року отримали 6,18 млрд  доларів.

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