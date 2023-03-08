Adidas вперше за 30 років зазнає збитків: які причини
Adidas анонсував перші збитки за останній 31 рік роботи. Компанія переживає труднощі, скорочує дивіденди та бонуси.
Про це повідомляє Financial Times.
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Збитки в Adidas
Відомо, що наприкінці 2022 року другий за величиною виробник спортивного одягу у світі отримав квартальні операційні збитки, оскільки продажі з Китаю скоротилися вдвічі, а кількість непроданих кросівок Yeezy зросла після рішення бренду розірвати зв’язки з американським репером Каньє Вестом.
Німецька група спортивного одягу скоротила свої річні дивіденди на 79 % до 70 центів із 3,30 євро у 2021 році.
Операційний збиток у четвертому кварталі в розмірі 724 мільйони євро був кращим, ніж очікування аналітиків про збиток у 782 мільйони євро, але 50-відсоткове падіння продажів у Китаї за цей період було "набагато вищим, ніж очікувалося".
Загалом у 2022 році продажі зросли на 1% без урахування коливань курсу валют, а чистий прибуток впав на 70% до 638 мільйонів євро.
Adidas у середу повторив попередження минулого місяця про те, що у 2023 році він може зазнати щорічних збитків до 700 мільйонів євро, що стане першими збитками за 31 рік. Загальні продажі цього року впадуть "високими однозначними темпами".
Рішення групи розірвати зв’язки з Каньє Вестом у жовтні знищить 1,2 млрд євро річного доходу та може призвести до збитків у 500 млн євро, якщо бренд Yeezy не зможе продати свій запас кросівок, що залишився.
Торік товарні запаси зросли на 49% до 6 мільярдів євро, включаючи непродані кросівки Yeezy вартістю 400 млн євро. В Adidas ще не вирішили, що робити з непроданими запасами Yeezy: розглядаються варіанти від знищення продукції до її продажу та пожертвування виручених коштів на благодійність.
Нагадаємо, у 2022 році обсяг чистого прибутку міжнародної мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's скоротився на 18%. За підсумком року отримали 6,18 млрд доларів.