Adidas впервые за 30 лет терпит убытки: какие причины
Adidas анонсировал первый ущерб за последний 31 год работы. Компания испытывает трудности, сокращает дивиденды и бонусы.
Об этом сообщает Financial Times.
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Ущерб в Adidas
Известно, что в конце 2022 года второй по величине производитель спортивной одежды в мире получил квартальные операционные убытки, поскольку продажи из Китая сократились вдвое, а количество непроданных кроссовок Yeezy выросло после решения бренда разорвать связи с американским рэпером Канье Вестом.
Немецкая группа спортивной одежды сократила свои годовые дивиденды на 79% до 70 центов с 3,30 евро в 2021 году.
Операционный убыток в четвертом квартале в размере 724 миллиона евро был лучше, чем ожидания аналитиков об убытке в 782 миллиона евро, но 50-процентное падение продаж в Китае за этот период было "намного выше, чем ожидалось".
В целом в 2022 году продажи выросли на 1% без учета колебаний курса валют, а чистая прибыль упала на 70% до 638 миллионов евро.
Adidas в среду повторил предупреждение в прошлом месяце о том, что в 2023 году он может понести ежегодные убытки до 700 миллионов евро, что станет первым убытком за 31 год. Общие продажи в этом году упадут "высокими однозначными темпами".
Решение группы разорвать связи с Канье Вестом в октябре уничтожит 1,2 млрд евро годового дохода и может привести к убыткам в 500 млн евро, если бренд Yeezy не сможет продать оставшийся запас кроссовок.
В прошлом году товарные запасы выросли на 49% до 6 млрд евро, включая непроданные кроссовки Yeezy стоимостью 400 млн евро. Adidas еще не решили, что делать с непроданными запасами Yeezy: рассматриваются варианты от уничтожения продукции до ее продажи и пожертвования вырученных средств на благотворительность.
Напомним, в 2022 году объем чистой прибыли международной сети ресторанов быстрого питания McDonald's сократился на 18%. По итогам года получили 6,18 млрд долларов.