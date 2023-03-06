Agricom Group увійшла до складу учасників Торгово-промислової палати Лондона

Agricom Group

Agricom Group, до складу якої входить один із найбільших вітчизняних виробників вівсяних пластівців та продукції на зерновій основі під ТМ Dobrodiya, San Grano, San Granola, WOWСЯНКА та YUMMOJI, стала учасником Торгово-промислової палати Лондона (LCCI). Міжнародний фінансовий центр генерує 20% ВВП Сполученого Королівства.

Про це повідомляє Argicom Group.

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У Лондоні працюють 24 тисячі малих та середніх підприємств. Співпраця з бізнес-спільнотою є дуже важливою, адже Британія — 11-тий за розміром торговий партнер України серед європейських країн.

"Британський ринок є дуже цікавим для нашої компанії. Ми давно розглядаємо можливість налагодження співпраці з локальними мережами і наразі ведемо перемовини з деякими з них. Бути учасником Торгово-промислової палати Лондона для Agricom Group та "Добродії" — це велика можливість розвивати нашу бізнес-спільноту у Великобританії та популяризувати українську продукцію серед її споживачів", — зазначив виконавчий директор та співвласник агрохолдингу Agricom Group Петро Мельник.

Нагадаємо, Велика Британія тимчасово зупинила експорт великим трубопроводом, яким природний газ постачають у континентальну Європу. Вся причина у поломці обладнання.

Також ми писали, що Велика Британія обговорює з представниками України виробництво зброї та військової техніки. Відомо, що представники британських компаній вже їздили до Києва.

Додамо, Велика Британія продовжить навчати українських військових на фоні постійної агресії зі сторони росії. Цього року очікується, що країна проведе вишкіл для наступних 20 тисяч бійців ЗСУ.