Через поломку Британія тимчасово зупинила поставки газу до ЄС

Це сталося через поломку обладнання

Велика Британія тимчасово зупинила експорт великим трубопроводом, яким природний газ постачають у континентальну Європу. Вся причина у поломці обладнання.

Про це інформує агентство Bloomberg.

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Відомо, що експорт цим трубопроводом зупинили цією суботи, 4 березня. Однак там сподіваються, що вже незабаром зможуть розв'язати проблему і запустити газ до 8 березня.

Зазначимо, що цей трубопровід є важливим джерелом поставок до Європейського союзу після серйозного скорочення експорту з росії. Попри це, потік нафти з Великої Британії вже впав минулого тижня, оскільки холоди наприкінці зими підвищили внутрішній попит на паливо в країні.

Цьогорічні запаси газу у ЄС більш повні, ніж зазвичай, завдяки переважно м'якій погоді цієї зими. Однак припинення поставок з Великої Британії в поєднанні з деякими польовими роботами в Норвегії може призвести до збільшення відбору газу зі сховищ, що найближчими днями піддасть навантаженню мережі континенту.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко відзвітував, що цього опалювального сезону Україна виходить із профіцитом потужності.