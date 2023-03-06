Agricom Group вошла в состав участников Торгово-промышленной палаты Лондона

Agricom Group

Agricom Group, в состав которой входит один из крупнейших отечественных производителей овсяных хлопьев и продукции на зерновой основе под ТМ Dobrodiya, San Grano, San Granola, WOWСЯНКА и YUMMOJI, стала участником Торгово-промышленной палаты Лондона (LCCI). Международный финансовый центр создает 20% ВВП Соединенного Королевства.

Об этом сообщает Argicom Group.

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В Лондоне работают 24 тысяч малых и средних предприятий. Сотрудничество с бизнес-сообществом очень важно, ведь Британия — 11-й по размеру торговый партнер Украины среди европейских стран.

"Британский рынок очень интересен нашей компании. Мы давно рассматриваем возможность налаживания сотрудничества с локальными сетями и сейчас ведем переговоры с некоторыми из них. Быть участником Торгово-промышленной палаты Лондона для Agricom Group и "Добродии" — это большая возможность развивать наше бизнес-сообщество в Великобритании и популяризировать украинскую продукцию среди ее потребителей", — отметил исполнительный директор и совладелец агрохолдинга Agricom Group Петр Мельник.

Напомним, Великобритания временно остановила экспорт по большому трубопроводу, которым природный газ поставляют в континентальную Европу. Вся причина в поломке оборудования.

Также мы писали, что Великобритания обсуждает с представителями Украины производство оружия и военной техники. Известно, что представители британских компаний уже ездили в Киев.

Добавим, что Великобритания продолжит обучать украинских военных на фоне постоянной агрессии со стороны россии. В этом году ожидается, что страна проведет обучение для следующих 20 тысяч бойцов ВСУ.