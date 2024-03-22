Airbus виграв замовлення на літаки у двох азійських клієнтів Boeing

Літак компанії Airbus. Фото: AFP

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Європейська авіабудівна компанія Airbus отримала замовлення на 65 літаків від двох ключових азійських клієнтів Boeing. Це є перемогою європейського авіавиробника тоді, як його американський конкурент бореться з проблемами якості своїх літаків після вибуху панелі кабіни, що змусив абсолютно новий літак 737 MAX 9 із пасажирами здійснити аварійну посадку.

Про це повідомляють Reuters.

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Як зазначається, втрата цих замовлень стала ударом по компанії Boeing, яка бореться з виробничою кризою. Через проблеми на виробництві у Boeing обмежили виробництво вузькофюзеляжних літаків, що значно ускладнило завдання наздогнати свого європейського конкурента.

Про намір купити 21 широкофюзеляжний літак A350-900 і 11 вузькофюзеляжних літаків A321neo в Airbus заявили Японські авіалінії. Таким чином Airbus вперше продасть давньому клієнту Boeing вузькофюзеляжні літаки.

Замовлення від другої за величиною авіакомпанії Японії дозволило Airbus закріпитися на території свого конкурента після революційного першого замовлення на широкофюзеляжні А350, які почали використовувати Японські авіалінії на довших міжнародних маршрутах трохи більше як десять років тому.

Крім того, найбільший авіаперевізник Південної Кореї Korean Air також заявив, що замовить 33 літаки А350 в рамках угоди на суму 13,7 млрд доларів — це також стало першою купівлею цієї родини літаків у Airbus.

Airbus продовжує збільшувати частку ринку вузькофюзеляжних перевезень зі своїм A321neo після численних проблем його конкурента — Boeing 737 MAX, що включали дві катастрофи зі смертельними наслідками у 2018 та 2019 роках. Після вибуху панелі літака Alaska Airlines 5 січня компанія Boeing зіштовхнулася з перевірками стандартів безпеки та якості, а її виробництво наразі обмежене регулювальними органами.

Що відбувається на ринку авіаперевезень

Як повідомляють джерела видання, скорочення замовлення Японських авіаліній не було прямим результатом проблем Boeing. Проте ризик затримок через ці проблеми не можна повністю ігнорувати, і перевізник хотів диверсифікувати ризики, не покладаючись на одного виробника літаків.

За словами аерокосмічного аналітика Річарда Абулафії, американський виробник літаків надав Airbus "вікно можливостей у Японії" ще в 2013 році, коли там замовили А350, і зараз європейський виробник літаків зміцнює цю точку опори.

За даними Boeing, авіавиробнику належить 65% ринку експлуатованих літаків у Північно-Східній Азії, включаючи Тайвань, Корею та Японію.

"Ми глибоко вдячні Japan Airlines за їхню незмінну довіру до 787 Dreamliner, який є найпопулярнішим широкофюзеляжним пасажирським авіалайнером в історії авіації", — йдеться у заяві Boeing.

Два азійські перевізники є останніми, хто вступив на ринок нових далекомагістральних літаків, що посилюється, оскільки міжнародні перевезення близькі до повного відновлення після тривалого спаду попиту на великі літаки галузі.

"Це показує, що високий попит на нові широкофюзеляжні літаки, особливо з боку азійських та близькосхідних перевізників, зберігається з 2023 року до цього року. Як і у випадку з вузькофюзеляжними літаками, у (виробників літаків) тепер немає проблем із попитом — проблема у пропозиції", — зазначив аналітик компанії Upper Research Partners Роб Сталлард.

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