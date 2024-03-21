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Акції Gucci, Balenciaga та інших брендів рекордно обвалились — що сталось

21 березня 2024 10:23
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Акції власника Gucci пережили найрізкіше за 32 роки падіння вартості
Магазин бренду Balenciaga. Фото: wfc.tv
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Акції французької компанії Kering, що володіє такими відомими брендами, як Balenciaga та Yves Saint Laurent, зазнали найбільшого падіння за останні 32 роки. Компанія втратила мільярди доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Що спричинило падіння акцій Kering

Як повідомляється, вартість цінних паперів Kering втратила у Парижі 15 відсотків, а загальна вартість компанії знизилася майже на 8 мільярдів доларів. Це сталось після надходження інформації, що продажі бренду Gucci впали в першому кварталі на 20 відсотків. 

Експерти висловлюють побоювання щодо залежності Kering від Gucci, який приносить близько двох третин всього прибутку. Зазначається, що така тенденція може спонукати компанію зменшити залежність від бренду, відомого своїм яскравим дизайном.

Серед факторів, які негативно позначаються на успіхах Gucci, згадуються надмірна провокаційність колекцій та економічні труднощі в Китаї, де заможні громадяни були основними споживачами розкішних товарів під час пандемії.

Раніше ми писали, що Fitch переглянув прогноз зростання світової економіки. На думку аналітиків, у 2024 році світова економіка зросте на 2,4%.

Також ми писали, що Tesla прогнозують похмуре майбутнє. За словами аналітика банківської холдингової компанії Wells Fargo Коліна Лангана, цього року продажі Tesla можуть зовсім зупинити своє зростання.

мода
гроші
Balenciaga
фінанси
акції
відомі бренди

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