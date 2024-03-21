Акції власника Gucci пережили найрізкіше за 32 роки падіння вартості

Магазин бренду Balenciaga. Фото: wfc.tv

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Акції французької компанії Kering, що володіє такими відомими брендами, як Balenciaga та Yves Saint Laurent, зазнали найбільшого падіння за останні 32 роки. Компанія втратила мільярди доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як повідомляється, вартість цінних паперів Kering втратила у Парижі 15 відсотків, а загальна вартість компанії знизилася майже на 8 мільярдів доларів. Це сталось після надходження інформації, що продажі бренду Gucci впали в першому кварталі на 20 відсотків.

Експерти висловлюють побоювання щодо залежності Kering від Gucci, який приносить близько двох третин всього прибутку. Зазначається, що така тенденція може спонукати компанію зменшити залежність від бренду, відомого своїм яскравим дизайном.

Серед факторів, які негативно позначаються на успіхах Gucci, згадуються надмірна провокаційність колекцій та економічні труднощі в Китаї, де заможні громадяни були основними споживачами розкішних товарів під час пандемії.

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