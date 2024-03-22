Airbus выиграл заказ на самолеты у двух азиатских клиентов Boeing

Самолет компании Airbus. Фото: AFP

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Европейская авиастроительная компания Airbus получила заказы на 65 самолетов от двух ключевых азиатских клиентов Boeing. Это победа европейского авиапроизводителя в то время, как его американский конкурент борется с проблемами плохого качества своих самолетов после взрыва панели кабины, заставившей совершенно новый самолет 737 MAX 9 с пассажирами совершить аварийную посадку.

Об этом сообщают Reuters.

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Как отмечается, потеря этих заказов стала ударом по компании Boeing, борющейся с производственным кризисом. Из-за проблем на производстве Boeing ограничили производство узкофюзеляжных самолетов, что значительно усложнило задачу догнать своего европейского конкурента.

О намерении купить 21 широкофюзеляжный самолет A350-900 и 11 узкофюзеляжных самолетов A321neo у Airbus заявили Японские авиалинии. Таким образом, Airbus впервые продаст давнему клиенту Boeing узкофюзеляжные самолеты.

Заказ от второй по величине авиакомпании Японии позволил Airbus закрепиться на территории своего конкурента после революционного первого заказа на широкофюзеляжные А350, которые начали использовать Японские авиалинии на более длинных международных маршрутах более десяти лет назад.

Кроме того, крупнейший авиаперевозчик Южной Кореи Korean Air также заявил, что закажет 33 самолета А350 в рамках сделки на сумму 13,7 млрд долларов — это также стало первой покупкой этой семьи самолетов у Airbus.

Airbus продолжает увеличивать долю рынка узкофюзеляжных перевозок со своим A321neo после многочисленных проблем у его конкурента — Boeing 737 MAX, включая две катастрофы со смертельным исходом в 2018 и 2019 годах. После взрыва панели самолета Alaska Airlines 5 января компания Boeing столкнулась с проверками стандартов безопасности и качества, а ее производство ограничено регулирующими органами.

Что происходит на рынке авиаперевозок

Как сообщают источники издания, сокращение заказа Японских авиалиний не являлось прямым результатом проблем Boeing. Однако риск задержек из-за этих проблем нельзя полностью игнорировать, и перевозчик хотел диверсифицировать риски, не полагаясь на одного производителя самолетов.

По словам аэрокосмического аналитика Ричарда Абулафии, американский производитель самолетов предоставил Airbus "окно возможностей в Японии" еще в 2013 году, когда там заказали А350, и сейчас европейский производитель самолетов укрепляет эту точку опоры.

По данным Boeing, авиапроизводителю принадлежит 65% рынка эксплуатируемых самолетов в Северо-Восточной Азии, включая Тайвань, Корею и Японию.

"Мы глубоко благодарны Japan Airlines за их неизменное доверие к 787 Dreamliner, являющемуся самым популярным широкофюзеляжным пассажирским авиалайнером в истории авиации", — говорится в заявлении Boeing.

Два азиатских перевозчика являются последними, кто вступил на рынок новых эффективных дальнемагистральных самолетов, поскольку международные перевозки близки к полному восстановлению после длительного спада спроса на крупные самолеты отрасли.

"Это показывает, что высокий спрос на новые широкофюзеляжные самолеты, особенно со стороны азиатских и ближневосточных перевозчиков, сохраняется с 2023 года по текущий год. Как и в случае с узкофюзеляжными самолетами, у (производителей самолетов) теперь нет проблем со спросом — проблема предложения", — отметил аналитик компании Upper Research Partners Роб Сталлард.

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