ПриватБанк розповів, навіщо і як актуалізувати дані клієнтів

Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли про важливість актуалізації даних клієнтів. У разі відсутності вичерпної інформації можуть виникнути проблеми з доступом до рахунків.

Про це йдеться на порталі Minfin.

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Актуалізація даних у ПриватБанку

Як йдеться у повідомленні одного з клієнтів, виникли труднощі з анкетними даними, наданими фінустанові, та з доступом до власного рахунку.

"Отримав новий паспорт і одразу оновив анкетні дані у відділенні. Але не пройшло і двох місяців, як 18.01.24 при спробі поповнити власний рахунок через касу у відділенні отримав відмову та вимушений був заново надати паспортні дані. Після надання паспортних даних готівку було зараховано. Але того ж дня отримав повідомлення, що я маю терміново надати… анкетні дані, інакше обслуговування буде припинено. При намаганні оновити анкету онлайн система видає повідомлення про помилки і вимагає з’явитися до відділення", — зазначається у зверненні до банку.

Як оновити дані у банку

У ПриватБанку відреагували на допис, зазначивши, що актуалізація даних — це не примха банку, а вимоги чинного законодавства України.

Відповідна процедура проводиться, щоб клієнти завжди мали можливість користуватися усіма послугами та сервісами банку.

"Для цього надана інформація має бути актуальною та в повному обсязі", — наголошують у фінустанові.

У банку зауважили, що на поточний момент необхідно актуалізувати інформацію ФОП. Для актуалізації потрібно перейти за посиланням в Приват24 для Бізнесу.

Далі необхідно увійти в потрібне підприємство, обрати меню "Анкета".

В анкеті потрібно вказати достовірну інформацію.

Якщо є рахунок в іншому банку, то під час заповнення поля "Чи є рахунки в інших Банках?" необхідно вибрати "Так", обов'язково заповнивши реквізити рахунку.

Також надали інструкцію щодо заповнення даних.

З деталями можна ознайомитися за посиланням.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, держфінустанова "ПриватБанк" виплатить на банківські картки клієнтів до 10 тис. гривень. Такий грошовий бонус обіцяють у разі виконання певних умов до кінця січня 2024 року.

Також ми писали, що у ПриватБанку пояснили, як закрити банківські рахунки клієнтам, які перебувають на окупованих територіях. Оприлюднили інструкцію через мобільний застосунок "Приват24".