ПриватБанк рассказал, зачем и как актуализировать данные клиентов

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали о важности актуализации данных клиентов. В случае отсутствия исчерпывающей информации — могут возникнуть проблемы с доступом к счетам.

Об этом идет речь на портале Minfin.

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Актуализация данных в ПриватБанке

Как говорится в сообщении одного из клиентов, возникли трудности с анкетными данными, предоставленными финучреждению, и доступом к собственному счету.

"Получил новый паспорт и сразу обновил анкетные данные в отделении. Но не прошло и двух месяцев как 18.01.24 при попытке пополнить собственный счет через кассу в отделении, получил отказ и вынужден был заново предоставить паспортные данные. После предоставления паспортных данных наличные деньги были засчитаны. Но в тот же день получил уведомление, что я должен срочно предоставить… анкетные данные иначе обслуживание будет прекращено. При попытке обновить анкету онлайн система выдает сообщение об ошибках и требует явиться в отделение", — говорится в обращении.

Как обновить данные в банке

В ПриватБанке отреагировали на сообщение, отметив, что актуализация данных — это не прихоти банка, а требования действующего законодательства Украины.

Соответствующая процедура проводится, чтобы клиенты всегда могли пользоваться всеми услугами и сервисами банка.

"Для этого, предоставленная информация должна быть актуальной и в полном объеме", — подчеркивают в финучреждении.

В банке отметили, что на данный момент необходимо актуализировать информацию ФЛП. Для актуализации нужно перейти по ссылке в Приват24 для Бизнеса.

Далее нужно войти в нужное предприятие, выбрать меню "Анкета".

В анкете следует указывать достоверную информацию.

Если есть счет в другом банке, то при заполнении поля "Есть ли счета в других Банках?" необходимо выбрать "Да", обязательно заполнив реквизиты счета.

Также предоставили инструкцию по заполнению данных.

С деталями можно ознакомиться по ссылке.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, госфинучреждение "ПриватБанк" выплатит на банковские карты клиентов до 10 тыс. гривен. Такой денежный бонус обещают при выполнении определенных условий до конца января 2024 года.

Также мы писали, что в ПриватБанке объяснили, как закрыть банковские счета клиентам, находящимся на оккупированных территориях. Обнародовали инструкцию через мобильное приложение "Приват24".