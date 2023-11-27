Торги в Україні — всіх змовників на аукціонах вноситимуть у Держреєстр

АМКУ створив Державний реєстр змовників на аукціонах
Антимонопольний комітет України створив Державний реєстр змовників на аукціонах. Йдеться про тих, кого покарано за законом "Про захист економічної конкуренції".
Про це інформує пресцентр АМКУ.
Детальніше про Держреєстр змовників
Комітет ухвалив розпорядження, що затверджує порядок ведення і доступу до Державного реєстру суб'єктів господарювання, яких було притягнуто до відповідальності за вчинення порушення за п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1 ст. 50 закону "Про захист економічної конкуренції". А саме — були вчинені антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення підсумків торгів, аукціонів, конкурсів та тендерів.
Відповідний документ встановлює:
- обсяг інформації, яка публікується у Реєстрі;
- механізм ведення Реєстру, зокрема, порядок та строки наповнення, оновлення інформації;
- процедуру оприлюднення відомостей в Реєстрі;
- механізм вилучення даних з Реєстру;
- процедуру доступу до Держреєстру, зокрема, отримання витягів з нього.
Інформацію до Реєстру будуть вносити на підставі рішень органів Комітету щодо притягнення до відповідальності за вчинення порушення, передбаченого вищевказаним законом.
В АМКУ нагадують, що замовники можуть відмовляти учасникам в участі у процедурі закупівлі й зобов'язані відхиляти тендерні пропозиції учасників чи відмовляти в участі у переговорній процедурі закупівлі, якщо учасник за останні три роки притягувався до відповідальності за відповідне порушення.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше у системі торгів Prozorro оприлюднили тендери про закупівлі на 15,18 млрд гривень. Зокрема, на ремонти доріг витратять 13% від коштів на всі закупівлі.
Також ми писали, що в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі.
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