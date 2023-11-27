Торги в Україні — всіх змовників на аукціонах вноситимуть у Держреєстр

Проведення торгів. Фото: unison.kh.ua

Антимонопольний комітет України створив Державний реєстр змовників на аукціонах. Йдеться про тих, кого покарано за законом "Про захист економічної конкуренції".

Про це інформує пресцентр АМКУ.

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Детальніше про Держреєстр змовників

Комітет ухвалив розпорядження, що затверджує порядок ведення і доступу до Державного реєстру суб'єктів господарювання, яких було притягнуто до відповідальності за вчинення порушення за п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1 ст. 50 закону "Про захист економічної конкуренції". А саме — були вчинені антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення підсумків торгів, аукціонів, конкурсів та тендерів.

Відповідний документ встановлює:

обсяг інформації, яка публікується у Реєстрі;

механізм ведення Реєстру, зокрема, порядок та строки наповнення, оновлення інформації;

процедуру оприлюднення відомостей в Реєстрі;

механізм вилучення даних з Реєстру;

процедуру доступу до Держреєстру, зокрема, отримання витягів з нього.

Інформацію до Реєстру будуть вносити на підставі рішень органів Комітету щодо притягнення до відповідальності за вчинення порушення, передбаченого вищевказаним законом.

В АМКУ нагадують, що замовники можуть відмовляти учасникам в участі у процедурі закупівлі й зобов'язані відхиляти тендерні пропозиції учасників чи відмовляти в участі у переговорній процедурі закупівлі, якщо учасник за останні три роки притягувався до відповідальності за відповідне порушення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у системі торгів Prozorro оприлюднили тендери про закупівлі на 15,18 млрд гривень. Зокрема, на ремонти доріг витратять 13% від коштів на всі закупівлі.

Також ми писали, що в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі.