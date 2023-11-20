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Найдорожчі тендери тижня — на що з бюджету йдуть гроші

20 листопада 2023 12:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тендери тижня — на що з бюджету найбільше витратили грошей
Пачка грошових купюр. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

За минулий тиждень в електронній системі торгів Prozorro оприлюднили тендери про закупівлі на 15,18 млрд гривень. Зокрема, на ремонти доріг витратять 13% від коштів на всі закупівлі.

Про це йдеться у дослідженні проєкту "Наші гроші".

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Топ-10 тендерів тижня

Як зазначається, серед найдорожчих тендерів тижня — закупівлі електроенергії для Укртранснафти, витрати на утримання доріг у Київській та Миколаївській області.

"В ремонтах доріг — без особливих зрад. Половина з 2 мільярдів на дороги — це ремонт "уставших" мостів та експлуатаційне утримання доріг (підтримка в стані "не гірше, ніж було)", — йдеться у повідомленні.

Список Топ-10 тендерів тижня виглядає наступним чином:

  • 829 млн гривень — Укртранснафта купила електроенергію;
  • 568 млн гривень — Київська область замовила послуги з утримання доріг;
  • 443 млн гривень — Миколаївська область витратить на ремонт мосту;
  • 434 млн гривень — Нацгвардія купила дизель;
  • 378 млн гривень — Нацгвардія (частина) придбала пальне;
  • 294 млн гривень — Волинська область витратить на ремонт доріг;
  • 272 млн гривень — Миколаївська область спрямує на ремонт мосту;
  • 221 млн гривень — Укрзалізниця закупить дизель;
  • 160 млн гривень — Одеська міська рада витратить на ремонт дороги;
  • 146 млн гривень — Нацгвардія закупила пальне.

З дорожнього фонду заберуть кошти

Варто зауважити, що влада планує здійснити перерозподіл податку на доходи фізосіб (ПДФО) на потреби оборони, зокрема, йдеться про всі кошти Дорожнього фонду України — понад 95 млрд гривень.

Гроші спрямують у спеціальний фонд державного бюджету з цільовим використанням:

  • виробництво та закупівля морських дронів і безпілотників (43,3 млрд гривень);
  • нові технології у секторі ОПК, виготовлення зброї — 51 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у системі торгів Prozorro оприлюднили 78 тис. тендерів про закупівлі на 14,16 млрд грн. На ремонти доріг витратять 10% від коштів на всі закупівлі — 1,37 млрд грн.

Також ми писали, що в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі. 

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