Торги в Украине — всех заговорщиков на аукционах будут вносить в Госреестр

АМКУ создал Государственный реестр заговорщиков на аукционах
Антимонопольный комитет Украины создал Государственный реестр заговорщиков на аукционах. Речь идет о тех, кто наказан по закону "О защите экономической конкуренции".
Об этом сообщает пресс-центр АМКУ.
Детальнее о Госреестре заговорщиков
Комитет принял распоряжение, которое утверждает порядок ведения и доступа в Государственный реестр субъектов хозяйствования, привлеченные к ответственности за совершение нарушения по п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1 ст. 50 Закона "О защите экономической конкуренции". А именно были совершены антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения итогов торгов, аукционов, конкурсов и тендеров.
Соответствующий документ устанавливает:
- объем информации, публикуемой в Реестре;
- механизм ведения Реестра, в частности, порядок и сроки наполнения, обновления информации;
- процедуру обнародования сведений в Реестре;
- механизм извлечения данных из Реестра;
- процедуру доступа в Госреестр, в частности, получение выписок из него.
Информацию в Реестр будут вносить из решений органов Комитета о привлечении к ответственности за совершение нарушения, предусмотренного вышеуказанным законом.
В АМКУ напоминают, что заказчики могут отказывать участникам в участии в процедуре закупки и обязаны отклонять тендерные предложения участников или отказывать в участии в переговорной процедуре закупки, если участник за последние три года привлекался к ответственности за нарушение.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее в системе торгов Prozorro обнародовали тендеры о закупках на 15,18 млрд. гривен. В частности, на ремонт дорог потратят 13% от средств на все закупки.
Также мы писали, что в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет о участке через канал Кофа в Измаильском районе.
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