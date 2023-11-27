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АМКУ создал Государственный реестр заговорщиков на аукционах

27 ноября 2023 14:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Торги в Украине — всех заговорщиков на аукционах будут вносить в Госреестр
Проведение торгов. Фото: unison.kh.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Антимонопольный комитет Украины создал Государственный реестр заговорщиков на аукционах. Речь идет о тех, кто наказан по закону "О защите экономической конкуренции".

Об этом сообщает пресс-центр АМКУ.

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Детальнее о Госреестре заговорщиков

Комитет принял распоряжение, которое утверждает порядок ведения и доступа в Государственный реестр субъектов хозяйствования, привлеченные к ответственности за совершение нарушения по п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1 ст. 50 Закона "О защите экономической конкуренции". А именно были совершены антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения итогов торгов, аукционов, конкурсов и тендеров.

Соответствующий документ устанавливает:

  • объем информации, публикуемой в Реестре;
  • механизм ведения Реестра, в частности, порядок и сроки наполнения, обновления информации;
  • процедуру обнародования сведений в Реестре;
  • механизм извлечения данных из Реестра;
  • процедуру доступа в Госреестр, в частности, получение выписок из него.

Информацию в Реестр будут вносить из решений органов Комитета о привлечении к ответственности за совершение нарушения, предусмотренного вышеуказанным законом.

В АМКУ напоминают, что заказчики могут отказывать участникам в участии в процедуре закупки и обязаны отклонять тендерные предложения участников или отказывать в участии в переговорной процедуре закупки, если участник за последние три года привлекался к ответственности за нарушение.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в системе торгов Prozorro обнародовали тендеры о закупках на 15,18 млрд. гривен. В частности, на ремонт дорог потратят 13% от средств на все закупки.

Также мы писали, что в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет о участке через канал Кофа в Измаильском районе.

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