Експерти Bernstein радять купувати біткоїн на поточній корекції

Криптовалюта BTC. Фото: Getty Images

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Поточне падіння (або корекція) ціни біткоїна з 73 тисяч доларів до близько 63 тисяч доларів може бути гарною нагодою для купівлі цієї криптовалюти. За словами аналітиків, вартість біткоїна в довгостроковій перспективі буде тільки зростати.

Про це пише The Block із посиланням на дослідження аналітиків інвестиційного банку Bernstein.

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Експерти з Bernstein радять використати поточне зниження ціни біткоїна для придбання цієї криптовалюти перед майбутнім халвінгом у квітні. За твердженням фахівців, сьогоднішня стабілізація біткоїна в районі 63 тисяч доларів, після досягнення історичного піка у більш ніж 73 тисячі, тимчасова.

Халвінг — це штучний процес зниження швидкості вироблення нових монет криптовалюти. Як правило, це дворазове скорочення винагороди майнерів за видобуток. У випадку з біткоїном це відбувається кожні 210 тисяч блоків (приблизно один раз на чотири роки).

Як зазначається, тимчасове падіння вартості біткоїна відкриває "вікно можливостей" для його купівлі за відносно низькими цінами перед періодом нового здорожчання. Після завершення поточного етапу стабілізації фахівці з компанії Bernstein прогнозують подальше зростання біткоїна. Їхні прогнози вказують на те, що до кінця 2025 року капіталізація цієї криптовалюти досягне позначки 3 трильйони доларів, та ціну приблизно у 150 тисяч доларів за один BTC.

Нагадаємо, ми розповідали, чому дорожчає біткоїн та чого чекати у березні. Цього року його ціна в середньому зросла на 50%, причому основна частина цього зростання відбулася за останні кілька тижнів.

Також ми розповідали що курс біткоїна обвалився після рекордного зростання. З початку 2024 року вартість цієї криптовалюти зросла на 70 відсотків. Серед факторів, що сприяли цьому ралі, згадувались невизначеність у світовій економіці, підвищений інтерес до біткоїн-ETF (біржових фондів), а також очікування майбутнього халвінгу.