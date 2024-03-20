Эксперты Bernstein советуют покупать биткоин на текущей коррекции

Криптовалюта BTC. Фото: Getty Images

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Текущее падение (или коррекция) цены биткоина с 73 тысяч долларов до около 63 тысяч долларов может быть хорошей возможностью для покупки этой криптовалюты. По словам аналитиков, стоимость биткоина в долгосрочной перспективе будет только расти.

Об этом пишет The Block со ссылкой на исследование аналитиков инвестиционного банка Bernstein.

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Эксперты из Bernstein советуют использовать текущее снижение цены биткоина для приобретения этой криптовалюты перед будущим халвингом в апреле. По утверждению специалистов, сегодняшняя стабилизация биткоина в районе 63 тысяч долларов, после достижения исторического пика более чем в 73 тысячи, временная.

Халвинг — это искусственный процесс снижения скорости выработки новых монет криптовалюты. Как правило, это двукратное сокращение вознаграждения майнеров за добычу. В случае с биткоином это происходит каждые 210 тысяч блоков (примерно один раз в четыре года).

Как отмечается, временное падение стоимости биткоина открывает "окно возможностей" для его покупки по относительно низким ценам перед периодом нового удорожания. После завершения текущего этапа стабилизации специалисты из компании Bernstein прогнозируют дальнейший рост биткоина. Их прогнозы указывают на то, что к концу 2025 года капитализация этой криптовалюты достигнет отметки 3 триллиона долларов и цену примерно в 150 тысяч долларов за один BTC.

Напомним, мы рассказывали, почему дорожает биткоин и чего ждать в марте. В этом году его цена в среднем выросла на 50%, причем основная часть этого роста произошла за последние несколько недель.

Также мы рассказывали, что курс биткоина обвалился после рекордного роста. С начала 2024 года стоимость этой криптовалюты выросла на 70 процентов. Среди факторов, способствовавших этому ралли, упоминались неопределенность в мировой экономике, повышенный интерес к биткоин-ETF (биржевым фондам), а также ожидания будущего халвинга.