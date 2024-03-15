Вартість біткоїну різко знизилася після рекордного зростання

Курс біткоїна обвалився після рекордного зростання — скільки зараз коштує криптовалюта
Ціни на біткоїн раптово обвалилися в п'ятницю, 15 березня, після тривалого зростання. Курс найдорожчої криптовалюти знизився на 10% до 66,1 тисячі доларів, поступившись своїми рекордними позиціями. Вартість біткоїна на цьому тижні зростала до 73,8 тисячі доларів.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Скільки зараз коштує біткоїн
На момент написання матеріалу за найдорожчу криптовалюту давали близько 67 тисяч доларів.
З початку 2024 року вартість цієї криптовалюти зросла на 70 відсотків. Серед факторів, що сприяли цьому ралі, згадувались невизначеність у світовій економіці, підвищений інтерес до біткоїн-ETF (біржових фондів), а також очікування майбутнього халвінгу, запланованого на квітень. Халвінг призведе до зменшення нагороди за майнінг біткоїна.
Нагадаємо, ми розповідали, чому дорожчає біткоїн та чого чекати у березні. Цього року його ціна в середньому зросла на 50%, причому основна частина цього зростання відбулася за останні кілька тижнів.
Також ми писали, що курс біткоїна може обвалитися найближчим часом. Вартість найдорожчої криптовалюти може впасти до 58-59 тисяч доларів США у найближчому майбутньому.
Читайте Новини.LIVE!