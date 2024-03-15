Вартість біткоїну різко знизилася після рекордного зростання

Криптовалюта BTC. Фото: Pexels

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на біткоїн раптово обвалилися в п'ятницю, 15 березня, після тривалого зростання. Курс найдорожчої криптовалюти знизився на 10% до 66,1 тисячі доларів, поступившись своїми рекордними позиціями. Вартість біткоїна на цьому тижні зростала до 73,8 тисячі доларів.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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На момент написання матеріалу за найдорожчу криптовалюту давали близько 67 тисяч доларів.

Курс біткоїна до долара. Фото: Google

З початку 2024 року вартість цієї криптовалюти зросла на 70 відсотків. Серед факторів, що сприяли цьому ралі, згадувались невизначеність у світовій економіці, підвищений інтерес до біткоїн-ETF (біржових фондів), а також очікування майбутнього халвінгу, запланованого на квітень. Халвінг призведе до зменшення нагороди за майнінг біткоїна.

Нагадаємо, ми розповідали, чому дорожчає біткоїн та чого чекати у березні. Цього року його ціна в середньому зросла на 50%, причому основна частина цього зростання відбулася за останні кілька тижнів.

Також ми писали, що курс біткоїна може обвалитися найближчим часом. Вартість найдорожчої криптовалюти може впасти до 58-59 тисяч доларів США у найближчому майбутньому.