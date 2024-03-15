Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Курс біткоїна обвалився після рекордного зростання — скільки зараз коштує криптовалюта arrow

Курс біткоїна обвалився після рекордного зростання — скільки зараз коштує криптовалюта

15 березня 2024 13:37
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Вартість біткоїну різко знизилася після рекордного зростання
Криптовалюта BTC. Фото: Pexels
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Ціни на біткоїн раптово обвалилися в п'ятницю, 15 березня, після тривалого зростання. Курс найдорожчої криптовалюти знизився на 10% до 66,1 тисячі доларів, поступившись своїми рекордними позиціями. Вартість біткоїна на цьому тижні зростала до 73,8 тисячі доларів.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки зараз коштує біткоїн

На момент написання матеріалу за найдорожчу криптовалюту давали близько 67 тисяч доларів.

Курс біткоїна до долара
Курс біткоїна до долара. Фото: Google

З початку 2024 року вартість цієї криптовалюти зросла на 70 відсотків. Серед факторів, що сприяли цьому ралі, згадувались невизначеність у світовій економіці, підвищений інтерес до біткоїн-ETF (біржових фондів), а також очікування майбутнього халвінгу, запланованого на квітень. Халвінг призведе до зменшення нагороди за майнінг біткоїна.

Нагадаємо, ми розповідали, чому дорожчає біткоїн та чого чекати у березні. Цього року його ціна в середньому зросла на 50%, причому основна частина цього зростання відбулася за останні кілька тижнів.

Також ми писали, що курс біткоїна може обвалитися найближчим часом. Вартість найдорожчої криптовалюти може впасти до 58-59 тисяч доларів США у найближчому майбутньому.

курс валют
біткоін
криптовалюта
технології
валюта
фінанси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

14 березня 2024
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше