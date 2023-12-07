АМКУ перевірить ринок нафтопродуктів через дефіцит бензину

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко

Антимонопольний комітет України (АМКУ) проводить дослідження всіх учасників ринку нафтопродуктів, зокрема на предмет картельної змови. За основу взято дефіцит пального, який виник у березні-квітні 2022 року.

Про це Новини.LIVE сказав голова АМКУ Павло Кириленко.

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"Мною вже підписане відповідне подання про відкриття справ щодо деяких із цих субєктів, де буде відпрацьовуватись вже конкретика. Тобто встановлення доведення вчинення ними факту правопорушення і притягнення до відповідальності. При цьому відбувається паралельний процес триваючого дослідження, де будуть досліджені всі учасники ринку. За основу взятий дефіцит пального, який виник у березні-квітні 2022 року", — уточнив він.

Нагадаємо, за даними сайту Auto.ria, на українських автозаправних станціях оновилася вартість пального. У субботу, 2 грудня, середні ціни на дизпальне та бензин знову впали. А вартість автогазу продовжує неухильно зростати.

