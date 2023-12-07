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Антимонопольний комітет розслідує бензинову кризу 2022 року

7 грудня 2023 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
АМКУ перевірить ринок нафтопродуктів через дефіцит бензину
Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Антимонопольний комітет України (АМКУ) проводить дослідження всіх учасників ринку нафтопродуктів, зокрема на предмет картельної змови. За основу взято дефіцит пального, який виник у березні-квітні 2022 року.

Про це Новини.LIVE сказав голова АМКУ Павло Кириленко.

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"Мною вже підписане відповідне подання про відкриття справ щодо деяких із цих субєктів, де буде відпрацьовуватись вже конкретика. Тобто встановлення доведення вчинення ними факту правопорушення і притягнення до відповідальності. При цьому відбувається паралельний процес триваючого дослідження, де будуть досліджені всі учасники ринку. За основу взятий дефіцит пального, який виник у березні-квітні 2022 року", — уточнив він.

Нагадаємо, за даними сайту Auto.ria, на українських автозаправних станціях оновилася вартість пального. У субботу, 2 грудня, середні ціни на дизпальне та бензин знову впали. А вартість автогазу продовжує неухильно зростати.
 

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