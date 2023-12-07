АМКУ проверит рынок нефтепродуктов из-за дефицита бензина

Антимонопольный комитет расследует бензиновый кризис 2022 года
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит исследования всех участников рынка нефтепродуктов, в частности на предмет картельного сговора. За основу взят дефицит горючего, возникший в марте-апреле 2022 года.
Об этом Новини.LIVE сказал глава АМКУ Павел Кириленко.
"Мною уже подписано соответствующее представление об открытии дел по некоторым из этих субъектов, где будет отрабатываться уже конкретика. То есть установление доказывания совершения ими факта правонарушения и привлечения к ответственности. При этом идет параллельный процесс продолжающегося исследования, где будут исследованы все участники рынка. За основу взят дефицит горючего, возникший в марте-апреле 2022 года", — уточнил он.
Напомним, по данным сайта Auto.ria, на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В субботу, 2 декабря, средние цены на дизтопливо и бензин снова упали. А стоимость автогаза продолжает неуклонно расти.
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