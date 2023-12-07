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Антимонопольный комитет расследует бензиновый кризис 2022 года

7 декабря 2023 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
АМКУ проверит рынок нефтепродуктов из-за дефицита бензина
Председатель Антимонопольного комитета Павел Кириленко
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит исследования всех участников рынка нефтепродуктов, в частности на предмет картельного сговора. За основу взят дефицит горючего, возникший в марте-апреле 2022 года.

Об этом Новини.LIVE сказал глава АМКУ Павел Кириленко.

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"Мною уже подписано соответствующее представление об открытии дел по некоторым из этих субъектов, где будет отрабатываться уже конкретика. То есть установление доказывания совершения ими факта правонарушения и привлечения к ответственности. При этом идет параллельный процесс продолжающегося исследования, где будут исследованы все участники рынка. За основу взят дефицит горючего, возникший в марте-апреле 2022 года", — уточнил он.

Напомним, по данным сайта Auto.ria, на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В субботу, 2 декабря, средние цены на дизтопливо и бензин снова упали. А стоимость автогаза продолжает неуклонно расти.

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